Lewandowski, kdo drug

Nogometaši Barcelone so v tekmi 6. kola španske lige po zaostanku z 0:2 v končnici tekme prišli do zmage proti Celti s 3:2, s tremi točkami pa so tudi skočili na prvo mesto lestvice. Druga je z enakim številom točk Girona, ki je premagala Mallorco s 5:3. V nedeljo bo derbi kola med madridskima Alteticom in Realom.

Tokrat je v Barceloni dolgo kazalo na presenečenje, saj je Celta vodila z dvema goloma in si proti v prvem delu ne najbolj prepričljivim Kataloncem pripravila še nekaj priložnosti. Toda kljub zaostanku z 0:2 v 80. minuti – za goste sta zadela Jørgen Strand Larsen v 19. in Anastasios Douvikas v 76. minuti – je blaugrana osvojila vse tri točke.

Preobrat je zrežiral prvi zvezdnik Robert Lewandowski, najprej je zadel v 81. minuti, nato izenačil v 86., za 3:2 pa je poskrbel Joao Cancelo po natančni podaji Gavija v 89. minuti.