Lewandowski kot vsa Poljska za Ukrajino

Nogometaši Bayerna so v današnji zadnji tekmi 24. kola v nemški ligi premagali Eintracht z 1:0. Od vodilnih ekip je igral tudi tretji Bayer Leverkusen, ki je premagal Arminio s 3:0. Bayern ima zdaj začasno spet devet točk naskoka, njegova prva zasledovalka Borussia Dortmund bo igrala v nedeljo z Augsburgom.

V obračunu vodilnega Bayerna in Eintrachta so se morali Bavarci krepko potruditi za zmago. Čvrsta domača zasedba je ogrožala vratarja Svena Ulreicha, poljski zvezdnik Robert Lewandowski pa je tokrat prvič po treh letih kot kapetan vodil svojo ekipo. A Lewandowski in soigralci so šele v drugem polčasu potrdili status favorita, ko je domačo obrambo spretno izigral rezervist Leroy Sané, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro. Do konca so imeli nekaj priložnosti tudi domači, a je ostalo pri tesni zmagi prvakov.

V nedeljo pa bodo poleg Porurcev, ki bodo gostovali na Bavarskem pri Augsburgu, igrali še nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl in soigralci pri Leipzigu, ta bo gostoval pri Bochumu.