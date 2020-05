Lewandowski lovi Immobileja in celo velikega Müllerja

Ljubljana

Laziob kapetan Ciro Immobile je še vedno v vodstvu. FOTO: Reuters

Hallandovi goli manj vredni

Erling Haaland je dosegel prvi gol za Borussio proti Schalkeju. FOTO: Reuters

Ronaldo četrti, Messi šesti

je z golom za Bayern ob vrnitvi nemške bundeslige še podkrepil kandidaturo za osvojitev zlatega čevlja (Golden Shoe) za najboljšega strelca v Evropi. Glavna tekmeca stainPrekinitev je bila za Poljaka nekakšen blagoslov pod krinko, saj je v tem času lahko zacelil poškodbo, ki jo je staknil na zadnji tekmi lige prvakov pri Chelseaju. Lewandowski je doslej v bundesligi dosegel 26 golov, 11 v ligi prvakov in še tri v nemškem pokalu.Skupaj je torej pri številki 40. Večino zadetkov dosega v zadnjih 15 minutah tekem ali polčasov, res pa je tudi, da je petkrat zadel z 11 metrov, tudi nazadnje v Berlinu.V tekmi za zlati čevelj zdaj zaostaja za dve točki za Immobilejem iz Lazia, ki je dosegel 27 golov v serie A, in ima osem točk prednosti pred Haalandom iz Borussie Dortmund. Slednji je sicer dosegel enako število golov, ampak večino še za Salzburg, avstrijska liga pa ima manjšo vrednost kot nemška in italijanska.Glede na to, da v Italiji še vse bolj ali manj stoji, je Lewandowski favorit za zlati čevelj, ki je v zadnjih treh sezonah pripadel. Poljak se je odlično znašel v sistemu novega Bayernovega trenerjain nekateri celo razmišljajo, da bi do konca sezone lahko presegel rekords 40 goli v eni sezoni bundeslige.»Če bi lahko kdo zrušil Müllerja, je to prav gotovo Robert, v super formi je,« pravi Flick, ki je odlično zamenjalje v serie A pri 21 golih, Messi v Španiji pri 19.Immobile 54 točk, Lewandowski 52, Haaland 44, Ronaldo (Juventus) in(Leipzig) 42, Messi (Barcelona) in(Leicester) po 38,(PSG) 36 ... 18.(Atalanta) 30 ...