Lewandowski prvak, najboljši strelec in nogometaš bundeslige

Danes je na sporedu še zadnje kolo nemškega nogometnega prvenstva, pred katerim je jasno, da je Bayern osmič zapored osvojil naslov državnega prvaka, odprtih pa je še nekaj vprašanj glede napredovanja v evropske pokale in v boju za obstanek. Poleg Münchenčanov sta si mesto v ligi prvakov zagotovila Borussia Dortmund in Leipzig s, za četrto vstopnico pa se potegujeta Borussia Mönchengladbach in Bayer Leverkusen.Pri Bayernu so proslavili tudi lovoriko za, ki je bil izbran za najboljšega nogometaša sezone 2019/20. Odlični poljski napadalec je doslej dosegel 33 golov v 30 nastopih in izboljšal svoj rekord v bundesligi, hkrati pa je postal najučinkovitejši tuji nogometaš v nemškem prvenstvu. Prekosil je dosežek Gabonca, ki je v sezoni 2016/17 zabil 31 golov v dresu Borussie iz Dortmunda.