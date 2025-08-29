Lewandowski se vrača v reprezentanco, dobil je tudi kapetanski trak

Zvezdnik v vrstah Barcelone Robert Lewandowski se je po sporu s prejšnjim selektorjem znova vrnil v poljsko nogometno reprezentanco. Izkušenemu napadalcu so vrnili kapetanski trak, potem ko ga je v poljsko reprezentanco poklical novi selektor Jan Urban za kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo leta 2026.

Lewandowski, daleč najboljši strelec Poljske vseh časov, je junija zavrnil igranje za reprezentanco, potem ko mu je prejšnji selektor Michal Probierz odvzel kapetanski trak. Za kapetana ekipe je izbral Piotra Zielinskega, Lewandowskemu pa teatralno vzel kapetanski trak. A je Probierz že kmalu po sporu odstopil, potem ko je njegova ekipa brez Lewandowskega izgubila kvalifikacijsko tekmo za SP proti Finski.

»Robert Lewandowski bo kapetan ekipe,« je novi selektor Urban povedal za spletno stran poljske zveze.

Tudi v dresu Barcelone se dobro znajde. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Lewandowski, ki je za Poljsko debitiral leta 2008 in 21. avgusta dopolnil 37 let, ima 85 reprezentančnih golov, 37 več kot drugi najboljši strelec države vseh časov, in 158 nastopov, 49 več kot naslednji najpogosteje vpoklicani igralec. Urban je povedal, da se je pred objavo seznama ekipe, ki se bo pomerila z Nizozemsko 4. septembra v Rotterdamu in s Finsko 7. septembra v Chorzowu na Poljskem, posvetoval z igralci.

»Igralce sem že obvestil, da bo Lewandowski kapetan. Z njimi sem se o tem pogovoril in želel sem, da prvi izvedo mojo odločitev. To je dokončna odločitev in tema kapetanskega traku je zaprta. Nadaljnjih komentarjev o tem ne bom dajal,« zaključuje.