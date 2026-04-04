Lewandowski z ramo pokopal Oblakov Atletico

V španskem nogometnem derbiju je Barcelona v 30. kolu v gosteh z 2:1 (1:1) ugnala madridski Atletico Madridu, za katerega slovenski vratar Jan Oblak zaradi poškodbe ni branil. Tekmo je odločil Poljak Robert Lewandowski, ki je vstopil v igro v 79. minuti, pičlih osem minut pozneje pa je po zmedi pred vrati z levo ramo dosegel gol.

Atletico je prvi prešel v vodstvo, ko je v 39. minuti zadel Giuliano Simeone, a je Marcus Rashford kmalu zatem izenačil (42.). Nicolas Gonzalez je po pregledu sistema VAR prejel rdeči karton zaradi prekrška nad zvezdnikom Barcelone Laminom Yamalom tik pred polčasom. Na drugi strani igrišča je sodnik razveljavil rdeči karton, ki ga je prejel Barcelonin Gerard Martin, nakar mu je pokazal »le« rumenega.

Barcelona je pritiskala za zmago in imela nekaj sreče, ko se je po obrambi vratarja Juana Mussa žoga odbila od leve rame Lewandowskega v mrežo. Ekipi se bosta v sredo pomerili še v Barceloni, takrat v ligi prvakov.

Poraz madridskega Reala

Branilci naslova imajo zdaj v boju za novo špansko lovoriko sedem točk naskoka pred prvim zasledovalcem, madridskim Realom, ki je tokrat gostoval v Palmi de Mallorci in proti klubu, ki se bori za obstanek v la ligi, presenetljivo izgubil z 1:2 (0:1). Gostitelje je v prvem polčasu v vodstvo popeljal Manu Morlanes (v 41. minuti), zahvaljujoč poznemu golu Ederja Militaa (88.) pa se je zdelo, da se bodo gostje iz prestolnice vsaj izognili porazu.

Vendar so domači nogometaši v 91. minuti znova zadeli v polno, ko je bil natančen kosovski reprezentant Vedat Muriqi, drugi strelec prvenstva za Kylianom Mbappejem, in zagotovil zmago Mallorci. Ta si je prislužila tri ključne točke v boju proti izpadu v drugo ligo.

Na prvi tekmi dneva je Real Sociedad doma z 2:0 (1:0) premagal Levante, tekma Betis – Espanyol pa se je končala brez zadetkov.