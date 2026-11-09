Uspešni celjski plačniki lovorik: kdo da več?

Drage Celjanke in Celjani, podporniki Nogometnega kluba Celje,

Po mojem nastopu v podcastu želim dodatno pojasniti namen svojih besed in nastopa. Moj nastop v podcastu nikakor ne pomeni politične opredelitve kluba, sem pa želel opozoriti na izzive, ki vplivajo na vsakodnevno delo in prihodnost kluba, ter spodbuditi pogovor o njihovem reševanju. Kot predsednik kluba menim, da mora biti lokalno okolje s temi izzivi jasno in odkrito seznanjeno. Dejstva so namreč neizpodbitna in prav je, da jih poznamo vsi, tudi meščanke in meščani.

Želim se pogovarjati z vsemi

Za razvoj kluba potrebujemo sodelovanje z Mestno občino Celje in upravljavcem športne infrastrukture. Tudi zaradi tega je moja odgovornost učinkovita komunikacija z MO Celje.

A za dialog sta potrebna dva. Moja osebna prizadevanja za infrastrukturni napredek kluba so bila v zadnjih štirih letih v veliki meri neuspešna. Zaradi vedno večjega izziva na tem področju sem se odločil sprejeti vabilo na Knežji podcast. O klubski problematiki sem pripravljen govoriti z vsakim kandidatom za župana MO Celje, na njihovih podcastih ali platformah, saj je pomembno, da se ljudje zavedajo dejanske situacije in poznajo resnična dejstva, kandidati pa da predstavijo svoj vidik reševanja izzivov.

Sodelovanje NK Celje z MO Celje in podjetjem ZPO se je v zadnjih štirih letih močno spremenilo, želel bi si ga izboljšati

NK Celje je v infrastrukturo - vzdrževanje in renovacijo stadiona in trening centra Skalna klet, katerih ni lastnik - vložil več kot 600 tisoč evrov. Ker sem prepričan, da klubov, ki iz lastnega proračuna vlagajo takšne zneske v občinske objekte, v Sloveniji ni veliko, če sploh kakšen, bi si želel predvsem večjega razumevanja in podane roke s strani MO Celje.

Kljub našim lastnim vložkom v občinsko infrastrukturo pa so se stroški najema teh istih objektov povečali za kar 115%.

NK Celje je v zadnjih petih sezonah za najem stadiona (ceno individualno določa ZPO) plačal 957.844,38€, stroški pa so se v obdobju od sezone 2021/22 do 2025/26 iz 110.632,33€ dvignili na 237.697,81€. Če temu dvigu prištejemo še ogrevanje, pa kar na 338.632,66€ za sezono 2025/26.

NK Celje ima v svojem domačem kraju daleč najvišjo najemnino za športni objekt in najvišjo najemnino med vsemi nogometnimi klubi v Sloveniji. Zaradi odnosa ZPO do NK Celje, ki se na našo žalost iz leta v leto slabša, je klub trenutno primoran tudi v morebitno iskanje opcije, da domače tekme (dom, v izjavi v podcastu Knežji podcast uporabljena beseda domovina) pod okriljem NZS in UEFA v prihodnosti igra na drugih prizoriščih, v skladu s pravili in določili obeh organizacij.

Nisem se želel vmešavati, a ne morem v tišini stati ob strani

Vlaganja v Stadion Z’dežele pozdravljam, saj izboljšujejo pogoje za nogomet v Celju. A verjamem tudi, da je komunikacija lahko učinkovita le takrat, ko je iskrena in transparentna. MO Celje v objekt Stadiona Z’dežele ni vložila dvomilijonskega zneska, ki se ga omenja, iz lastnega proračuna, saj je bil velik del tega zneska sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Nogometne zveze Slovenija. Pri tem je pomemben podatek za naše navijače tudi, da Stadion Z’dežele ni v celoti kategoriziran za igranje v UEFA tekmovanjih. NK Celje lahko v UEFA tekmovanjih nastopa na Stadionu Z’dežele, s kapaciteto 8.000 sedežev (tribune Vzhod, Sever in Jug), kar je minimalna zahteva za tekmovanja. Vsakršno odpiranje zahodne tribune, ki zaradi svojih pomanjkljivosti ne ustreza standardom UEFA, je dodaten strošek, pomeni posebno angažiranost kluba in dovoljenje s strani UEFA.

Skoraj 300 otrok potrebuje ustrezne pogoje za trening

Prenovo igrišča Olimp pozdravljam, saj otroci v Celju potrebujejo kakovostne in varne površine za trening. A velika težava je nastala v terminu izvedbe in pomanjkanju predhodnega usklajevanja s klubom.

Na občutljivo temo pomanjkanja ustreznih trening površin za skoraj 300 otrok, ki trenutno trenirajo pri NK Celje, sem MO Celje opozarjal vsa štiri leta in si prizadeval za iskanje rešitev tega izziva. Klub o začetku prenove igrišča na Olimpu ni bil predhodno obveščen. Brez usklajevanja in brez zagotovitve ustreznih nadomestnih površin je skoraj 300 otrok, ki so temeljni del naše prihodnosti, čez noč ostalo brez še ene izmed že tako omejenih možnosti za trening. Prenovo igrišča sicer pozdravljam, vendar je njen začetek v tem delu tekmovalne sezone neprimeren in je konkretno otežil delovanje in trenažno-tekmovalni proces Šolskega nogometnega centra Celje.

Zavedam se, da pogovori o takšnih zahtevnih izzivih niso enostavni, niti niso prijetni. Kot predsednik NK Celje ne morem biti zgolj nemi opazovalec z vse večjim ekonomskim pritiskom in ne smem dovoliti, da se trenutni izzivi pometejo pod preprogo.

NK Celje živi za mesto, za Celjanke in Celjane. Naše mesto nam pomeni vse, a da lahko kot klub stavimo na nadaljnji razvoj, moramo sodelovati, konstruktivno. Enostavno moramo. Zato poudarjam, da bo Nogometni klub Celje v prihodnjem obdobju želel sodelovati z županom, ki ga bodo izvolili Celjani in Celjanke.

Želim delovati v interesu navijačev, partnerjev, mesta in lokalnega okolja. Ostajam odprt za vsakršen dialog, ki bo prispeval k napredku Nogometnega kluba Celje in prosperiranju mesta Celje.

Valeriy Kolotilo

Predsednik NK Celje