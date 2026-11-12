Italija je nazaj; Hrvaška proti Angliji borbena, a neuspešna

Četrtkov večer v nogometni ligi narodov je postregel z dvema odmevnima obračunoma evropskih velikanov. Angleška reprezentanca je pred domačimi navijači še drugič v letošnji izvedbi tekmovanja premagala Hrvaško, medtem ko so Italijani na milanskem San Siru pripravili preobrat proti Francozom in si pred zadnjim krogom izboljšali izhodišče v boju za prvo mesto v skupini.

Na londonskem Wembleyju so Hrvati pokazali precej boljši obraz kot pred dobrim mesecem dni, ko so na domači Reki proti Angležem doživeli pravo katastrofo in izgubili s kar 0:7. Tokrat so bili varovanci Slavena Bilića precej konkurenčnejši, vendar je bila angleška zasedba znova uspešnejša.

Domače je v 24. minuti v vodstvo popeljal Morgan Rogers, ki je izkoristil podajo Juda Bellinghama. Hrvaška je do izenačenja prišla v 59. minuti, ko je napako angleške obrambe kaznoval Luka Sučić. Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj so Angleži kmalu zatem dobili enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Harry Kane. Angleški kapetan je ob tem zabeležil tudi rekordni 126. nastop za reprezentanco in na večni lestvici prehitel vratarja Petra Shiltona.

Angleži so z novo zmago potrdili uvrstitev v četrtfinale, v zadnjem krogu pa jih čaka še obračun s Španijo.

Preobrat na San Siru

Še bolj prepričljivo so svoj obračun končali Italijani, čeprav se je srečanje s Francijo zanje začelo slabo. Gostje so namreč že v deseti minuti povedli po zadetku Michaela Oliseja, nato pa so pobudo prevzeli domačini.

Za izenačenje je v 26. minuti poskrbel Francesco Pio Esposito, v drugem polčasu pa je Italija dokončala preobrat. Najprej je v 63. minuti zadel Davide Frattesi, končni izid 3:1 pa je z enajstmetrovke postavil Esposito, ki je bil z dvema goloma prvo ime večera na San Siru. Italijanski napadalec je sicer eno najstrožjo kazen tudi zapravil.

Italijani so se z zmago povzpeli na vrh skupine A1 in pred zadnjim krogom prehiteli Francoze, ki tako nimajo več povsem v svojih rokah odločitve o prvem mestu.

Belgija premagala Turke, zanesljivi tudi svetovni prvaki

Na drugih četrtkovih tekmah je Španija v gosteh z 2:0 premagala Češko, Belgija je bila z 2:1 boljša od Turčije, pri kateri je z atraktivnim prostim strelom zadel Arda Güler. Armenija in Ciper sta se razšla z neodločenim izidom 1:1, Črna gora je z 2:1 premagala Latvijo, Albanija z 2:0 Finsko, Belorusija pa je bila z enakim izidom uspešnejša od San Marina.

V petek bo na delu tudi slovenska reprezentanca, ki bo v mariborskem Ljudskem vrtu gostila Švico.