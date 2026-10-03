Ni Xhake, ni Embola, a pozor, tukaj je vroči Amdouni

Švicarji pokajo od samozavesti pred tekmo s Slovenijo. Upravičeno. Ekipa Murata Yakina je doslej navdušila v ligi narodov, dvakrat zmagala s 3:0, obakrat v gosteh, najprej v Skopju, potem v Glasgowu, in ohranja formo s svetovnega prvenstva, v katerem je nesrečno izpadla v četrtfinalu proti Argentini. Za nameček si lahko v Luzernu obeta močno podporo navijačev, prvič po 25 letih bodo na tribuni tudi stojišča. Kot poroča Blick, je Švica nazadnje domačo reprezentančno tekmo s stojišči odigrala 1. septembra 2001, ko je v Baslu z 1:2 izgubila proti takratni Jugoslaviji. »Za nas je to senzacionalno,« je navdušen Marcel Rohner, dolgoletni navijač švicarske reprezentance, ki je obiskal že več kot 150 njenih tekem. Odločitev podpira tudi Švicarska nogometna zveza (SFV). »Za nas so stojišča del ...