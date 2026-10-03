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Nogomet

Ni Xhake, ni Embola, a pozor, tukaj je vroči Amdouni

Nocojšnji gostitelji iz Švice v tekmi lige narodov bodo po 25 letih imeli podporo stoječih navijačev. Tudi v Luzernu imajo težave s travnato podlago.
Zeki Amdouni (10) je na dveh tekmah v ligi narodov dosegel tri gole in podajo. FOTO: Andy Buchanan/AFP
Galerija
Zeki Amdouni (10) je na dveh tekmah v ligi narodov dosegel tri gole in podajo. FOTO: Andy Buchanan/AFP
Peter Zalokar
3. 10. 2026 | 05:00
4:37
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Švicarji pokajo od samozavesti pred tekmo s Slovenijo. Upravičeno. Ekipa Murata Yakina je doslej navdušila v ligi narodov, dvakrat zmagala s 3:0, obakrat v gosteh, najprej v Skopju, potem v Glasgowu, in ohranja formo s svetovnega prvenstva, v katerem je nesrečno izpadla v četrtfinalu proti Argentini. Za nameček si lahko v Luzernu obeta močno podporo navijačev, prvič po 25 letih bodo na tribuni tudi stojišča. Kot poroča Blick, je Švica nazadnje domačo reprezentančno tekmo s stojišči odigrala 1. septembra 2001, ko je v Baslu z 1:2 izgubila proti takratni Jugoslaviji. »Za nas je to senzacionalno,« je navdušen Marcel Rohner, dolgoletni navijač švicarske reprezentance, ki je obiskal že več kot 150 njenih tekem. Odločitev podpira tudi Švicarska nogometna zveza (SFV). »Za nas so stojišča del ...
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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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