Londončani potolčeni, Arteta: Nič nam ne more odvzeti bolečine

Paris Saint Germain je, odkar formalno obstaja liga prvakov, postal šele drugi klub, ki je dvakrat zaporedoma postal najboljši v Evropi. A ko francoski navijači v Budimpešti slavijo, so Londončani povsem potrti. Arsenal ni še nikdar osvojil lige prvakov in kar pravljično bi bilo, če bi se to zgodilo v letu, ko so osvojili tudi angleško prvenstvo.

»Pretresljivo je, tudi trener Arteta je povsem strt. Uničujoče je izgubiti finale lige prvakov po enajstmetrovkah. Vseeno pa moramo razmišljati o tem, kako daleč smo prišli kot ekipa. Za nas je to že 63. tekma v letu. Do te točke smo dali absolutno vse. Tekmo smo pripeljali do enajstmetrovk, tam pa odloča loterija. Tudi nekatere najboljše ekipe so izgubljale po enajstmetrovkah,« je po tekmi tudi o trenerju Mikelu Arteti povedal Declan Rice, eden izmed najboljših posameznikov topničarjev.

Arsenal je letos osvojil premier ligo, v ligi prvakov pa se ni izšlo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Težko je sprejeti tak poraz, ker smo bili tako zelo blizu zmagi. Ponosen sem na svoje soigralce, za nami je res težka sezona in meni ter ostalim navijačem so ponudili toliko veselja. Res je privilegij, da sem lahko njihov trener. Šele drugič smo v finalu lige prvakov in res smo veliko prestali, a trenutno nam nič ne more odvzeti bolečine,« pa je po tekmi dejal trener topničarjev Mikel Arteta.

Potem ko je v šesti minuti zadel Kai Havertz je Arsenal dolgo časa vodil, a ob številnih zavlačevanjih so storili napako – v kazenskem prostoru je po kontaktu s Cristhianom Mosquero padel Hviča Kvarachelia, Ousmane Dembélé pa je izkoristil najstrožjo kazen. Londončani so imeli do konca rednega dela in v podaljških še nekaj priložnosti, a niso uspeli zatresti vrat tekmeca.

Ob streljanju enajstmetrovk sta napako naredila dva igralca novopečenih angleških prvakov. Sprva se je preveč obetavljal Eberechi Eze, nato pa je v peti seriji žogo prek gola poslal Gabriel Magalhães in Arsenal tako ostaja brez naslova zmagovalca lige prvakov.