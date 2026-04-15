Raphinha: To je bila kraja … Zakaj se tako bojijo, da bi Barcelona zmagala?

Napadalec Barcelone Raphinha po koncu četrtfinalnega obračuna lige prvakov ni skrival razočaranja. Katalonci so proti Atleticu Madrid izpadli s skupnim izidom 3:2, potem ko so obe tekmi končali z igralcem manj.

Brazilec, ki zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice ni nastopil na nobeni od tekem, je odgovornost za izpad odkrito pripisal sodnikom. Ostro je kritiziral tako romunskega sodnika Istvana Kovacsa, ki je sodil prvo tekmo, kot Francoza Clementa Turpina na povratni.

»Zame je bila to kraja, ne samo na tej tekmi, ampak tudi na tisti prvi,« je dejal po zmagi Barcelone z 2:1, ki pa ni zadostovala za napredovanje. »Sojenje je zelo slabo. Odločitve, ki jih sprejema (Turpin), so neverjetne … Res bi rad razumel, zakaj se tako bojijo, da bi Barcelona prišla in zmagala.« Po zadnjem sodnikovem žvižgu so televizijske kamere ujele tudi njegovo gesto, s katero je nakazoval na »krajo«.

»Težko je, še posebej, ko imaš občutek, da moraš delati trikrat več, da sploh lahko zmagaš,« je dodal. »Mislim, da je bil ta dvoboj precej zavajajoč. Vsi lahko delamo napake, vsi smo ljudje. Toda ko se napake ponavljajo na vedno enak način, je to nekaj, na kar moramo biti pozorni.«

Raphinha je imel po tekmi veliko za povedati. FOTO: Albert Gea/Reuters

Nezadovoljstvo v taboru Barcelone se je začelo že na prvi tekmi. Takrat je Kovacs po ogledu posnetka v 42. minuti izključil branilca Pauja Cubarsíja zaradi prekrška nad Giulianom Simeonejem, ki je sam prodrl proti golu. Sprva je pokazal le rumeni karton, nato pa ga po posredovanju VAR spremenil v rdečega. Atletico je to izključitev uspešno kaznoval – iz prostega strela je Julian Alvarez natančno meril v zgornji desni kot mimo vratarja Joana Garcie.

Podoben scenarij pa se je ponovil tudi na povratni tekmi. Turpin je po posredovanju VAR izključil Erica Garcio zaradi prekrška nad Alexandrom Sørlothom, ki je bil sam pred vrati.

Barcelona je sicer po prvi tekmi vložila tudi uradno pritožbo pri Uefi, a je bila ta zavrnjena. Sporna je bila situacija na začetku drugega polčasa, ko je vratar Atletica Juan Musso (Jan Oblak še ni povsem okreval) po izvajanju gola žogo vrnil v igro, nato pa jo je branilec Marc Pubill v kazenskem prostoru znova prijel z roko. Kovacs je igro pustil teči, VAR pa ni posredoval, kar je sprožilo burne odzive na klopi Barcelone.