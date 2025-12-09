Izvrstni najstnik še enkrat rešil Bayern in postal rekorder

Predzadnji večer nogometne lige prvakov v tem koledarskem letu je na Bavarskem obetal presenečenje, na koncu pa so tri točke vendarle ostale na Allianz Areni. Ob zmagi Bayerna nad Sportingom s 3:1 je imel ključno vlogo 17-letni Lennart Karl, ki je dosegel dva gola, le en je bil priznan.

V prvem polčasu Bayern ni uspel prebiti obrambne postavitve Sportinga, gostom iz Lizbone se je taktika obrestovala v 54. minuti, ko je Joshua Kimmich dosegel avtogol. Bavarcev ni zajela panika, v 65. minuti so gostje pozabili na Serga Gnabryja v kazenskem prostoru, podaja iz kota ga je zadela točno na nogo in Nemec je brez težavposlal žogo v mrežo.

Karl je zadel drugič zapored v ligi prvakov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Štiri minute kasneje je Lennart Karl še drugič zatresel mrežo, prvič v 6. minuti je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, po podaji Laimerja in lepem strelu pod prečko dvomov o regularnosti ni bilo. Piko na i je s svojim prvim zadetkom v ligi prvakov v 40. nastopu postavil Jonathan Tah.

Karl je pri 17 letih odigral tretjo zaporedno tekmo v ligi prvakov in postal najmlajši s takšnim dosežkom, drugič zapored je tudi zatresel mrežo nasprotnika. Bayern se je po spodrsljajo proti Arsenalu v minulem krogu pobral in v zadnjih minutah dobil še eno vzpodbudno novico, po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe se je na zelenico vrnil Alphonso Davies.

Navijači na Bavarskem so po dolgi odsotnosti pozdravili Alphonsa Daviesa. FOTO: Alexandra Beier/AFP

Na prvi tekmi dneva, ki je zaradi časovne razlike v Kazahstanu potekala že ob 16.30, je Olympiacos proti Kairatu v Almatiju slavil z 1:0.

Liga prvakov:

Kairat - Olympiacos 0:1

Bayern - Sporting 3:1