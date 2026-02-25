Govorimo o denarju, govorimo o imenih, a nič ne premaga ekipe

Največji čar nogometa je v njegovi nepredvidljivosti. Še tako draga ekipa, polna zvezdnikov, ni jamstvo za uspeh. Štejejo kolektiv, volja, borbenost, disciplina. Če bi se Aleksander Čeferin uklonil najbogatejšim klubom, v superligi ne bi bilo prostora za palčka, kakršen je Bodø/Glimt. Kje so meje kluba, ki je domačo sezono končal 30. novembra in od takrat odigral štiri tekme lige prvakov, na njih pa premagal Manchester City, Atletico Madrid in dvakrat zadnjega finalista Inter?

Norvežani so z naskokom osvojili največ kolajn na zimskih olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026, toda še zdaleč ne blestijo samo v nordijskih panogah. Vemo, kaj počne Erling Haaland v Manchester Cityju, videli smo, kako je Alexander Sørloth dosegel hat-trick za Atletico proti Clubu Brugge, norveška reprezentanca se je med prvimi iz Evrope neposredno uvrstila na svetovno prvenstvo, na poti je dvakrat razbila – Italijo.