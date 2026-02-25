  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Govorimo o denarju, govorimo o imenih, a nič ne premaga ekipe

Nogometna Evropa se čudi palčku Bodø/Glimtu, ki je izločil veliki Inter ter se v prvi sezoni v ligi prvakov prebil med najboljših 16. Sledi City s Haalandom?
Bodø/Glimt se veseli uvrstitve v osmino finala. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Galerija
Bodø/Glimt se veseli uvrstitve v osmino finala. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Peter Zalokar
25. 2. 2026 | 11:52
25. 2. 2026 | 12:11
5:37
A+A-

Največji čar nogometa je v njegovi nepredvidljivosti. Še tako draga ekipa, polna zvezdnikov, ni jamstvo za uspeh. Štejejo kolektiv, volja, borbenost, disciplina. Če bi se Aleksander Čeferin uklonil najbogatejšim klubom, v superligi ne bi bilo prostora za palčka, kakršen je Bodø/Glimt. Kje so meje kluba, ki je domačo sezono končal 30. novembra in od takrat odigral štiri tekme lige prvakov, na njih pa premagal Manchester City, Atletico Madrid in dvakrat zadnjega finalista Inter?

Norvežani so z naskokom osvojili največ kolajn na zimskih olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026, toda še zdaleč ne blestijo samo v nordijskih panogah. Vemo, kaj počne Erling Haaland v Manchester Cityju, videli smo, kako je Alexander Sørloth dosegel hat-trick za Atletico proti Clubu Brugge, norveška reprezentanca se je med prvimi iz Evrope neposredno uvrstila na svetovno prvenstvo, na poti je dvakrat razbila – Italijo.  

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Norveška kot rakova rana

Bodø/Glimt pred očmi Aleksandra Čeferina še zasolil italijanske rane

Po še drugi zmagi norveškega prvaka proti Interju je bila navdušena tudi predsednica Nogometne zveze Norveške. Na San Siru je bilka v družbi prvega moža Uefa.
25. 2. 2026 | 08:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Jan Oblak z obrambo na meji možnega, izjemen večer Norvežanov

Nogometaši Atletica so s 4:1 premagali Club Brugge in napredujejo v osmino finala. Alexander Sørloth se je izkazal s hat-trickom, Bodø/Glimt napredoval.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 20:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nocoj v ligi prvakov

Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Danes in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov. Inter in Atletico Madrid se bosta reševala proti avtsajderjem iz Norveške in Belgije.
Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ocena soočenja

Janša v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz

Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
Uroš Esih 24. 2. 2026 | 11:47
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Soočenje na komercialni televiziji

Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

»Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

liga prvakovUefaAleksander ČeferinBodø/GlimtAtletico MadridJan OblakErling HaalandNorveškaInter

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Španec v bolnišnici

Stres zamajal zdravje Victorja Sancheza

Nekdanji trener nogometašev Olimpije in zdajšnji Rijeke je zaradi slabosti končal v bolnišnici. Jutrišnje evropske tekme na Rujevici ne bo vodil.
25. 2. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (25. 2.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 25. 2. 2026 | 12:22
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Louvre

Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
25. 2. 2026 | 12:15
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Turizem v Sloveniji

Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
25. 2. 2026 | 12:10
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Bralci

Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Louvre

Krono, poškodovano med ropom, bodo obnovili

Krono cesarice Evgenije so po ropu našli zunaj muzeja. Zdaj jo bodo restarirali in ponovno postavili na ogled v muzejski galeriji Galerie d'Apollon.
25. 2. 2026 | 12:15
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Turizem v Sloveniji

Zakaj Slovenija ne zna izkoristiti potenciala plezalnega turizma? (VIDEO)

Slovenija se izogiba množičnemu turizmu, a plezalni turizem potrebuje strateški pristop za ohranitev identitete in trajnostnega razvoja.
25. 2. 2026 | 12:10
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Bralci

Gostilničar Alojz Šbüll: dve vojni, tri države, ena naročnina

V družini so se leta 1945 naročili na Slovenskega poročevalca, do danes je ime naročnika enako. Alojz Šbüll st. eden od najpomembnejših prekmurskih fotografov.
Andrej Bedek 25. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo