Luis Enrique: Igralci bi zanj šli tudi v ogenj, zato pridejo na vrh

Še dva dneva sta do spektakla v Budimpešti, kjer se bosta v finalu Uefine lige prvakov srečala Arsenal in branilec naslova PSG. Parižani so po letih razočaranj šele pod vodstvom Luisa Enriqueja postali ena največjih trdnjav v evropskem nogometu. Ni naključje, Španec je postal obraz zmagovalnih ekip. V karieri je dobil 11 od 12 finalov, edini poraz je bil lani v finalu klubskega svetovnega prvenstva.

Če je lani Paris Saint-Germain prekinil urok v ligi prvakov, po kateri so hrepeneli katarski lastniki na čelu s predsednikom Nasserjem Al-Khelaifijem od prevzema kluba leta 2011, bi mu šele ponovna osvojitev naslova zagotovila, da se postavi ob bok največjim in se vpiše v zgodovino kot ena najboljših ekip svojega časa. Lani je v Münchnu razbil Inter s 5:0, zdaj ga čaka težje delo proti topničarjem, ki pokajo od samozavesti, potem ko so po 22 letih postali angleški prvaki.