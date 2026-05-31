Zakaj je finale lige prvakov največji spektakel v Evropi

Liga prvakov je v sedmih desetletjih doživela strahovito preobrazbo. Sedanje ime je dobila leta 1993, državnim prvakom so pridružili tudi druge klube iz najboljših držav, teoretično tudi drugoligaše. Nottingham Forest je bil letos blizu izpada v angleško 2. ligo in obenem blizu lovorike v evropski ligi. Če bi se uresničilo oboje, bi precedenčno igral v novi sezoni lige prvakov angleški drugoligaš. To se še ni zgodilo, večkrat pa je bilo podobno. Celta Vigo in Villlarreal sta igrala v ligi prvakov, nato pa izpadla v 2. ligo. V enem rangu nižje – evropski ligi – pa smo že videli drugoligaša, in sicer tudi pri nas. V sezoni 2013/14 je igral v isti skupini evropske lige kot Maribor angleški drugoligaš Wigan.

Nekateri želijo v ta dvoboj po merilu odmevnosti vriniti celo eurosong, toda primerjava je iz leta v leto bolj fikcijska in smešna, podobno velja za podelitev filmskih nagrad oskar. Izbor za najboljšo pesem evrovizije vse bolj spominja na predvolilno kampanjo, poceni politična sporočila in cirkus, ne pa na pevsko tekmovanje. V zadnjih letih smo spremljali dodatno parodijo – tisti, ki so prej bojkotirali eurosong, so ga letos celo reklamirali, in vice versa. Na nek delni način se temu občasno približajo tudi oskarji. Zlatko Zahović je nekoč ...