Liga prvakov korak bliže ligi NBA

»Ne, njene ustanovitve ne bomo dovolili. Evropski nogometni navijači si ne želijo tekmovanj po vzoru ameriških lig, nočejo zasebnih lig. Gre za pohlep lastnikov in za finančno sebičnost. Pomenila bi rušenje nogometne piramide in domačih prvenstev. Ignorira navijače in tradicijo. Povzročila bi preobremenjenost igralcev. Še bolj bi poglobila razliko med velikimi in malimi ...« S takšnimi in podobnimi argumenti, med njimi tudi z moralističnimi, so se pred leti spravili nad bogate »revolucionarje«, ki so sanjali o ustanovitvi superlige. Evropska nogometna zveza je ob domala plebiscitarni podpori ljudstva in politike ustavila »privatizacijo« nogometa, toda hkrati je slišala in deloma razumela sporočilo pohlepnih (vizionarskih?) konkurentov. Njena ključna naloga v boju proti »pokvarjenim ...