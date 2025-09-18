Belgijski princ se vrača, Contejevi vajenci želijo premagovati učitelje

V nadaljevanju preberite:

Že začetek nove sezone lige prvakov je postregel z nekaterimi spektakularnimi izidi, favoriti za končno zmago pa so bolj ali manj potrdili svoje ambicije. Nocoj bosta to poskušala še dva. Barcelono čaka težko gostovanje v Newcastlu, Manchester City pa bo pričakal italijanske prvake iz Neaplja ter svojo legendo Kevina De Bruyna, tvorca največjih uspehov zasedbe Pepa Guardiole.

Njegovemu tekmecu Antoniu Conteju, državnemu prvaku z Juventusom (2012, 2013, 2014), Chelseajem (2017), Interjem (2021) in nazadnje Napolijem, očitajo, da ni kos evropskim izzivom. Še največji uspeh v tekmovanjih pod okriljem Uefe je finale evropske lige v sezoni 2019/20, v katerem je z Interjem izgubil proti Sevilli.

Dobrih 200 kilometrov severneje bo Newcastle dočakal slovito Barcelono opogumljen s prihodom nemškega napadalca Nicka Woltemadeja ...