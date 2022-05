Liga prvakov največ, kar ponuja nogomet, v finalu pričakujem spektakel

V nadaljevanju preberite:

Finale lige prvakov 2021/22 bo pravšnji vrhunec spektakularne klubske sezone. Na prvi pogled bo favorit finala Liverpool, ki deluje zastrašujoče, toda v resnici je nemogoče predvideti razplet dvoboja z Realom. Drži le, da nas čaka 28. maja spektakularni vrhunec lige prvakov. To je dokaz, da je liga prvakov največ, kar lahko ponudi današnji nogomet – to so spektakel, dramatični izdihljaji tekem, šov, veliko golov in navdušeni navijači, meni nekdanji selektor slovenske reprezentance Tomaž Kavčič.

Preberite podrobno analizo polfinalnih dvobojev Manchester City vs. Real Madrid in Liverpool vs. Villarreal in oceno Tomaža Kavčiča, kaj je odločilo zmagovalca obeh dvobojev. Zakaj ni uspelo Villarrealu? Za skalp Liverpoola je premalo igrati odlično le 45 minut v dveh tekmah. Več v članku.