Nogomet

Junak je gol posvetil nečakinji: Upam, da si našla svoj mir!

Serhou Guirassy je bil osrednja figura ob zmagi Borussie Dortmund nad Atalanto, ob golu se je poklonil preminuli nečakinji.
Nejc Grilc
19. 2. 2026 | 05:15
A+A-

Nogometaši Borussie so na domačem Westfallnu z 2:0 premagali Atalanto in naredili pomemben korak k uvrstitvi v osmino finala lige prvakov. Že v tretji minuti je domače v vodstvo popeljal Serhou Guirassy, ki je po golu pokazal majico z napisom: »Missata, pogrešamo te. Upam, da boš v raju našla svoj mir. Amen!«

image_alt
Lahko bi bil kot Pele ali Di Stefano, a ne more iz svoje kože

Po tekmi je pojasnil, da je bilo sporočilo namenjeno nedavno preminuli nečakinji: »Želel sem podpreti svojega brata, vem, da mu je zelo težko. A takšno je življenje, vsi bomo enkrat umrli.« Guirassy je na zadnjih štirih tekmah dosegel šest golov, v Dortmundu pa že ugibajo, da bi poleti lahko zapustil Porurje in se podal v tujino po še zadnjo bogato pogodbo kariere.

Juventus se je izgubil

Tudi Victor Osimhen je bil med junaki Turkov. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Nogometaši Juventusa so se prvih 45 minut dobro držali v Istanbulu, z dvema goloma Teuna Koopmeinersa so proti Galatasarayju vodili, nato se je njihova igra sesedla in izgubili so s kar 5:2. »Preprosto, izgubili smo našo dušo, naš pravi obraz. Naredili smo ne enega, temveč tri korake nazaj. Igralce nenehno opozarjam, da smo v obrambi preslabi, če ne igramo zbrano in tokrat smo plačali drago ceno,« je bil jezen trener stare dame Luciano Spalletti.

Nekdanji as Juventusa Alessandro Costacurta je razlog poiskal v utrujenih nogah igralcev Juventusa po težkem porazu proti Interju (2:3) minuli konec tedna in dodal, da bi Juve potreboval več »umazane igre«, da bi prišel do aktivnega rezultata.

Več iz teme

liga prvakovnogometJuventusBorussia DortmundSerhou Guirassy

