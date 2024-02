Liga prvakov: Porto - Arsenal 0:0, Napoli - Barcelona 0:0 (21.00)

Zanimivi prvi dvoboji osmine finala lige prvakov se danes zvečer zaključujejo v Portu in Neaplju. Tekma na štadionu Dragao obljublja zanimiv dvoboj nekdanjih prvakov z Arsenalom, ki te lovorike v vitrinah še nima, a je trenutno v vrhunski formi in kandidat za naslov angleškega prvaka. Spet blesti Bukayo Saka, trdna je tudi obramba topničarjev, ki bodo na Portugalskem želeli priti do prednosti še pred povratnim srečanjem na Emiratesu v Londonu.

Dvoboj Napolija in Barcelone je dvoboj aktualnih italijanskih in španskih prvakov, ki sta v tej sezoni v veliki krizi. V Neaplju so se zahvalili Walterju Mazzariju in na klop postavili slovaškega selektorja Francesca Calzono, iz Barcelone pa prihajajo nova poročila o slabih odnosih v slačilnici, tudi o tem, da naj bi bil Robert Lewandowski nezadovoljen s stanjem v Kataloniji, klub pa pripravljen na njegovo prodajo.

Tako Napoli kot Barca sta možnosti za naslov državnih prvakov že zapravila, zato v ligi prvakov rešujeta svojo sezono.