Mojstrovini Valverdeja in Bellinghama, nov zdrs Liverpoola, rekord za Como

Sredin večer v ligi prvakov sta odprla dva evropska velikana, ki pa sta imela v dveh zelo nogometnih državah veliko dela. Real Madrid je gostoval v Atenah pri AEK-ju, Liverpool pa v Carigradu pri Fenerbahčeju. Oba sta se pošteno namučila, a se Španci domov vračajo precej srečnejši od Angležev. V Comu se je spisala zgodovina, Man City pa je le mukoma premagal RB Leipzig.

Nogometaši madridskega Reala nadaljujejo uspešen niz v ligi prvakov. Še četrto zmago v prav toliko nastopih so si priigrali v Atenah, kjer so odpor domačega AEK strli šele v sodnikovem dodatku. Junak zmage s 3:2 je bil Federico Valverde.

Atenski AEK se slovitega tekmeca ni ustrašil. Grki so v uvodnem delu povzročali precej težav obrambi Reala, za pogumno predstavo pa so bili nagrajeni v 12. minuti, ko je domače v vodstvo popeljal Aboubakary Koita. Madridčani so odgovorili v 32. minuti. Po podaji Marca Cucurelle z leve strani je Jude Bellingham z iznajdljivim udarcem s peto poskrbel za izenačenje.

V drugem polčasu je pobudo prevzel Real, a so bili znova učinkovitejši gostitelji. V 75. minuti je Koita zaposlil Stavrosa Piliosa, ki je še drugič zatresel mrežo španskega velikana. Prednost AEK je trajala le dobri dve minuti. Kylian Mbappe je izkoristil lepo akcijo gostov in dosegel svoj četrti zadetek v letošnji ligi prvakov.

Francoski napadalec bi lahko že pred iztekom rednega dela poskrbel za popoln preobrat, vendar je njegov poskus v prečko odbil vratar Alberto Brignoli. Odločitev je nato padla v drugi minuti sodnikovega dodatka. Valverde je sprožil z dobrih 20 metrov in Realu zagotovil popoln izkupiček po štirih tekmah.

Velik zdrs Liverpoola

Tudi v Carigradu so gledalci spremljali tekmo s petimi zadetki, vendar z drugačnim razpletom za favorita. Liverpool je imel v prvem polčasu občutno terensko premoč, ki jo je v 25. minuti kronal Trey Nyoni z natančnim volejem z roba kazenskega prostora. Toda Fenerbahče je za odgovor potreboval le štiri minute. Stari znanec otoških zelenic Mason Greenwood je izvedel prosti strel s približno 25 metrov, žoga je na poti proti vratom spremenila smer in presenetila Alissona Beckerja.

Angleži so v 69. minuti znova povedli, ko je bil po strelu z glavo uspešen Alexander Isak. Tudi tokrat vodstva niso dolgo zadržali, saj je štiri minute pozneje izenačil Archie Brown. Odločilni udarec je Liverpool prejel v 79. minuti, ko je Vedat Muriqi dokončal preobrat turškega moštva in gostom zadal prvi poraz v letošnjem tekmovanju.

Slavia Praga je z Danijelom Šturmom, ki je odigral prvi polčas, z 2:1 izgubila proti Arsenalu. Dortmundska Borussia je premagala Betis z 2:1, zelo razpoloženi Porto je s 4:1 nadigral Napoli, za zgodovino pa je poskrbel Como, ki je kar z 9:1 premagal Lens in dosegel največ golov v eni tekmi lige prvakov. Manchester City je imel veliko težav z RB Leipzigom, a ga je naposled vendarle premagal s 3:2.