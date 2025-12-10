Tudi Mbappe bo reševal trenerjevo kožo

Real Madrid je v svojo zasedbo za nocojšnji derbi lige prvakov z Manchester Cityjem uvrstil Kyliana Mbappeja, čeprav obstajajo dvomi o njegovi pripravljenosti. Francoski zvezdnik je v torek izpustil trening, pri Realu pa so pojasnili, da je razlog zlomljen prst.

Španski mediji poročajo, da bo trener Reala Xabi Alonso odpuščen, če bo njegovo moštvo izgubilo proti ekipi Pepa Guardiole. Madridski klub je na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih zmagal le dvakrat. Mbappe je najboljši strelec moštva v tej sezoni s 25 goli na 21 tekmah v vseh tekmovanjih.

LP_Liga Prvakov 10Dec

Današnji pari:

Qarabag – Ajax (18.45)

Villarreal – Koebenhavn (18.45)

Athletic Bilbao – PSG (21.00)

Bayer Leverkusen – Newcastle (21.00)

Benfica – Napoli (21.00)

Club Brugge – Arsenal (21.00)

Borussia Dortmund – Bodö/Glimt (21.00)

Juventus – Pafos (21.00)

Real Madrid – Manchester City (21.00)