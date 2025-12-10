Spektakel: Alonso proti Guardioli, Mbappe proti Haalandu

Bask Xabi Alonso proti Kataloncu Pepu Guardioli v španski prestolnici. Še bolj kot partijo trenerjev nogometni navdušenci nestrpno pričakujejo strelski obračun med Kylianom Mbappejem in Erlingom Haalandom, ko se bosta nocoj v osrednjem dvoboju zadnjega dne letošnje lige prvakov na štadionu Santiago Bernabeu srečala evropska velikana Real Madrid in Manchester City.

{anketa}331{/anketa}

Kluba se na derbi večera podajata iz različnih izhodišč, toda favorita je nemogoče določiti. Vsekakor bomo videli še en spektakel, kakršna sta bila v prejšnji sezoni, ko je bil na dveh tekmah Real boljši s skupnih 6:3 in je napredoval v osmino finala.