Atalanta rešila italijansko čast, Osimhen se ni veselil

Branilec naslova PSG je težje, kot je pričakoval, izločil Monaco (2:2, skupaj 5:4), in 15-kratni evropski šampion Real Madrid je tudi brez poškodovanega Kyliana Mbappeja še drugič premagal Benfico (2:1, skupaj 3:1) za preboj v osmino finala lige prvakov. Še veliko bolj pa sta bili dramatični tekmi v Italiji.

Jutri opoldne bodo v Nyonu opravili žreb osmine finala, med 16 klubi, ki ostajajo v boju za finale 30. maja v Budimpešti, je vseh šest angleških, trije španski, dva nemška ter po eden iz Francije, Turčije, Portugalske, Norveške in Italije. Le kdo bi si pred sezono mislil, da bo italijansko čast med elito reševala Atalanta, do katere Slovenci tudi zaradi Josipa Iličića in bližine Bergama še vedno gojimo določene simpatije?