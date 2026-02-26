  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Atalanta rešila italijansko čast, Osimhen se ni veselil

Jutri v Nyonu žreb osmine finala lige prvakov, med 16 klubi je 6 angleških, 3 španski, 2 nemška ter francoski, turški, portugalski, norveški in italijanski.
Victor Osimhen je žogo poslal med nogama vratarja Mattie Perina. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Victor Osimhen je žogo poslal med nogama vratarja Mattie Perina. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Peter Zalokar
26. 2. 2026 | 13:03
26. 2. 2026 | 13:06
5:23
Branilec naslova PSG je težje, kot je pričakoval, izločil Monaco (2:2, skupaj 5:4), in 15-kratni evropski šampion Real Madrid je tudi brez poškodovanega Kyliana Mbappeja še drugič premagal Benfico (2:1, skupaj 3:1) za preboj v osmino finala lige prvakov. Še veliko bolj pa sta bili dramatični tekmi v Italiji.

Jutri opoldne bodo v Nyonu opravili žreb osmine finala, med 16 klubi, ki ostajajo v boju za finale 30. maja v Budimpešti, je vseh šest angleških, trije španski, dva nemška ter po eden iz Francije, Turčije, Portugalske, Norveške in Italije. Le kdo bi si pred sezono mislil, da bo italijansko čast med elito reševala Atalanta, do katere Slovenci tudi zaradi Josipa Iličića in bližine Bergama še vedno gojimo določene simpatije?

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Še sreča, da na igrišču ni bil italijanski velikan

Nekdanji branilec Giorgio Chiellini, ki je sedaj del vodstvene strukture Juventusa, je izrazil svoje nezadovoljstvo z izključitvijo branilca Lloyda Kellya.
26. 2. 2026 | 10:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinicius ml. je najboljši, ko je v središču viharja

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Vinicius potrdil napredovanje Reala.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Alarm v Madridu

Hud udarec za Real Madrid, Kylian Mbappe ne bo igral

Španski nogometni velikan pred povratno tekmo lige prvakov proti Benfici na družbenih omrežjih razkril, da prvi strelec zaradi poškodbe ni nared
25. 2. 2026 | 15:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Po senzaciji na San Siru

Govorimo o denarju, govorimo o imenih, a nič ne premaga ekipe

Nogometna Evropa se čudi palčku Bodø/Glimtu, ki je izločil veliki Inter ter se v prvi sezoni v ligi prvakov prebil med najboljših 16. Sledi City s Haalandom?
Peter Zalokar 25. 2. 2026 | 11:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Norveška kot rakova rana

Bodø/Glimt pred očmi Aleksandra Čeferina še zasolil italijanske rane

Po še drugi zmagi norveškega prvaka proti Interju je bila navdušena tudi predsednica Nogometne zveze Norveške. Na San Siru je bilka v družbi prvega moža Uefa.
25. 2. 2026 | 08:25
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Nocoj v ligi prvakov

Arbeloa izzval Čeferina in Uefo: Dovolj sloganov, čas je za akcijo

Real, PSG, Borussia in Galatasaray branijo prednost v boju za osmino finala lige prvakov. Jose Mourinho le gledalec v Madridu, kjer bo sodil Slavko Vinčić.
Peter Zalokar 25. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Jan Oblak z obrambo na meji možnega, izjemen večer Norvežanov

Nogometaši Atletica so s 4:1 premagali Club Brugge in napredujejo v osmino finala. Alexander Sørloth se je izkazal s hat-trickom, Bodø/Glimt napredoval.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 20:40
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
25. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Obrambna industrija

Slovenski orožarski preboj

Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Like 2026

Vonjave, ki omamijo, in lepote, ki osvajajo

Ponosno predstavljamo neodkrite lepote naših krajev in v turistih vzbujamo željo po obisku.
26. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Pokal Vitranc dobil zeleno luč

Snežna kontrola Fis je odobrila organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prva preizkušnja za moške bo na sporedu 7. marca.
26. 2. 2026 | 13:42
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreče v gorah

V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
26. 2. 2026 | 13:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Sodišče EU

Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
26. 2. 2026 | 13:34
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
