PREMIUM   D+   |   Nogomet

Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Danes in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov. Inter in Atletico Madrid se bosta reševala proti avtsajderjem iz Norveške in Belgije.
Jan Oblak je moral trikrat pobrati žogo iz mreže v Belgiji. Bo nocoj imel večjo podporo obrambe? Foto Maurice Van Steen/Reuters
Jan Oblak je moral trikrat pobrati žogo iz mreže v Belgiji. Bo nocoj imel večjo podporo obrambe? Foto Maurice Van Steen/Reuters
Peter Zalokar
24. 2. 2026 | 05:00
4:53
Newcastle je z nogo in pol prestopil vrata osmine finala lige prvakov, Leverkusen z eno nogo, velikana nocojšnjih tekem pa sta v škripcih. Atletico se je ustavil na pragu, Inter pa še sopiha po stopnišču. Bo Jan Oblak ostal edini slovenski nogometaš v elitnem Uefinem tekmovanju? Bo Inter le strl trd norveški oreh?

Potem ko je že po prvem delu nepričakovano izpadel italijanski prvak Napoli, so bile prve tekme »play-offa« nočna mora za preostale italijanske klube. Juventus bo skušal jutri uprizoriti čudež proti Galatasarayu, potem ko je v Istanbulu izgubil z 2:5, Atalanta pa bo lovila zaostanek dveh golov proti Borussii ...

Šport  |  Drugo
e-Stave

Ob sedmih obrambah Oblaka in nepričakovanem remiju Arsenala do 8600 evrov

Na najbolj donosnih listkih tokrat po dolgem času ni prednjačil nogomet. Nekateri za stave spretno izkoristili olimpijske igre v Italiji.
23. 2. 2026 | 15:05
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Šport  |  Nogomet
La Liga

Barcelona zmagovalka srhljivke v Pamploni, Real izgubljen

Nogometaši Osasune so z golom Raula Garcie v sodniškem dodatku prišlo do zmage nad Realom, ki je razveselila Barcelono. Zanesljiva zmaga Atletica.
22. 2. 2026 | 08:56
Šport  |  Nogomet
Liga MLS

Nekdanji Oblakov soigralec: Zmagati v ligi MLS je težje kot v ligi prvakov

Argentinski vezist Rodrigo De Paul je prepričan, da je severnoameriška liga MLS bolj zahtevna od Uefine lige prvakov.
20. 2. 2026 | 10:47
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 14:30
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Norveški zvezdnik je težave povzročal Interju in Klaebu

Inter je sinoči s 3:1 presenetljivo izgubil na gostovanju pri Bodø/Glimtu. Strelec prvega zadetka za Norvežane je nekoč premagoval tudi Johannesa Klaeba.
Tim Erman 19. 2. 2026 | 13:00
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Tudi izvrstni Jan Oblak je zaploskal belgijskim mladeničem

Nogometaši Atletica se v Madrid vračajo z remijem (3:3) proti Club Bruggeju, potem ko so ob polčasu vodili z 2:0. Jan Oblak nanizal nekaj odličnih obramb.
Nejc Grilc 18. 2. 2026 | 20:50
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Šport  |  Nogomet
Lizbonska drama

Vinicius Junior: Rekel mi je, da sem opica. Rasisti so strahopetci!

Prva tekma dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala lige prvakov med Benfico in Realom je bila spektakularna, odzivi nanjo pa odmevajo.
18. 2. 2026 | 08:57
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Istanbulu polom Juventusa, v Lizboni stominutna drama z Realom

Prvi dan boja za osmino finala lige prvakov je bil spektakularen, navijači so videli dramatičen večer v Turčiji in na Portugalskem.
17. 2. 2026 | 20:45
Šport  |  Nogomet
Športne stave

Vrača se liga prvakov, kako se bo odzval na polom PSG?

PSG je pred odločilno tekmo v ligi prvakov klonil na gostovanju pri Rennesu, zato bodo ljubitelji športnih stav gotovo pozorni na odziv Parižanov.
17. 2. 2026 | 05:00
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
Novice  |  Svet
Napoved snežnega viharja

New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
22. 2. 2026 | 20:53
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
liga prvakov, UEFA liga prvakov, Jan Oblak, Atletico Madrid, Inter, naši na tujem, Bodo/Glimt, Club Brugge, Diego Simeone, Cristian Chivu

Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Kaj brati ob obletnici ruske invazije na Ukrajino

Ob obletnici ruske invazije na Ukrajino v branje priporočamo knjige, ki ponujajo vpogled v ukrajinsko zgodovino, politiko in družbo, pa tudi v ukrajinsko dušo.
Pia Prezelj 24. 2. 2026 | 06:00
Karikatura

Les je lep

Ogroženo naravno bogastvo: Ekstremni vremenski dogodki zbudijo povzročitelje bolezni – Najranljivejša smreka in bor.
Marko Kočevar 24. 2. 2026 | 05:55
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za torek, 24. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
24. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Svet
Kancler na Kitajskem

Merz bo v Pekingu odpiral tudi neprijetne teme

Kancler na Kitajskem: Azijska sila je bila v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, zdaj je velika tekmica.
Zorana Baković 24. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Okolje
Ogroženo naravno bogastvo

Gozd pod pritiskom podnebnih sprememb

Ekstremni vremenski dogodki povzročijo stres, ki v drevesih »zbudi« speče povzročitelje bolezni.
Maja Prijatelj Videmšek 24. 2. 2026 | 05:00
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za torek, 24. februar 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
24. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Svet
Kancler na Kitajskem

Merz bo v Pekingu odpiral tudi neprijetne teme

Kancler na Kitajskem: Azijska sila je bila v začetku 21. stoletja v jedru nemškega uspeha, zdaj je velika tekmica.
Zorana Baković 24. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Okolje
Ogroženo naravno bogastvo

Gozd pod pritiskom podnebnih sprememb

Ekstremni vremenski dogodki povzročijo stres, ki v drevesih »zbudi« speče povzročitelje bolezni.
Maja Prijatelj Videmšek 24. 2. 2026 | 05:00
