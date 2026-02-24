Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Newcastle je z nogo in pol prestopil vrata osmine finala lige prvakov, Leverkusen z eno nogo, velikana nocojšnjih tekem pa sta v škripcih. Atletico se je ustavil na pragu, Inter pa še sopiha po stopnišču. Bo Jan Oblak ostal edini slovenski nogometaš v elitnem Uefinem tekmovanju? Bo Inter le strl trd norveški oreh?

Potem ko je že po prvem delu nepričakovano izpadel italijanski prvak Napoli, so bile prve tekme »play-offa« nočna mora za preostale italijanske klube. Juventus bo skušal jutri uprizoriti čudež proti Galatasarayu, potem ko je v Istanbulu izgubil z 2:5, Atalanta pa bo lovila zaostanek dveh golov proti Borussii ...