Redni del lige prvakov se bo ta teden prevesil v drugo polovico. Po ugledu bosta vrhunca nocojšnjega večera tekmi med Real Madridom in PSV ter med Arsenalom in dortmundsko Borussio. Real in Arsenal zaostajata samo za branilcem naslova PSG (v sredo ga čaka tekma z Romo), srečala pa se bosta v naslednjem kolu, 9. decembra na štadionu Santiago Bernabeu. Pri Arsenalu je vprašljiv nastop prvega vratarja Davida Raye, ki se je poškodoval na tekmi v Newcastlu (2:2). Navijači Barcelone pa so zaskrbljeni zaradi poškodbe Lamina Yamala, zaradi gležnja bo izpustil jutrišnjo tekmo v Azerbajdžanu.

Atletico Madrid bo igral v sredo in bo favorit proti norveškemu Vikingu. Ekipi Diega Simeoneja gre veliko bolje v španskem prvenstvu, kjer diha za ovratnik Barceloni in Real Madridu ter je v nedeljo zvečer pri Getafeju zmagal s 3:0 (Oblak je sedmič v sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno), kot v ligi prvakov, kjer ima po štirih tekmah samo štiri točke in je celo sosed na lestvici z Vikingom. Zmaga je tako nujna za »colchoneros«, če ne želijo do zadnjega trepetati za vstopnico v play-off za osmino finala. Do konca jih čakata še dve zahtevni gostovanji (PSV, Bodo/Glimt) in domača tekma z močnim Fenerbahčejem.