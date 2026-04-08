Vroči pariški princi nad blede rdeče, ki so prižgali rdeči alarm

Težko se bo nocoj odločiti, kateri tekmi četrtfinala lige prvakov nameniti pozornost. Barcelona (5 naslovov, vrednost ekipe 1,17 milijarde evrov) bo favorit proti Atleticu (2 finala, 587 mio €), pri katerem v vratih verjetno še ne bo Jana Oblaka. Branilec naslova PSG (1,21 mrd €) pa bo želel še zasoliti rane Liverpoolu (6 naslovov, 1,02 mrd €).

Kako globoko bo moral pasti angleški prvak, preden se bodo šefi odločili pokazati vrata trenerju Arneju Slotu? Po zadnjem porazu z 0:4 v četrtfinalu pokala FA proti Manchester Cityju je bila igra obupna, po tekmi je tudi kapetan Virgil van Dijk priznal, da vzdušje v slačilnici ni pravo, da ni kemije med igralci, ki so se hitro vdali v usodo. To pač ni v skladu z DNK Liverpoola, kluba, ki je poskrbel za nekaj največjih zasukov v zgodovini lige prvakov.