Arbeloa izzval Čeferina in Uefo: Dovolj sloganov, čas je za akcijo

Že pred tednom se je v Lizboni iskrilo, tekma med Benfico in Realom iz Madrida je imela tudi tretji polčas in prah se še ni polegel. Real je zmagal s prekrasnim zadetkom Viniciusa Juniorja, toda v sodobnem nogometu prednost enega gola ne pomeni veliko.



Na štadionu Santiago Bernabeu lahko pričakujemo razburljivo tekmo. Na kraj zločina se vrača »The Special One« – Jose Mourinho. Sicer ne kot akter ob igrišču, vendar njegove prisotnosti ne bo mogoče prezreti. V razgretem ozračju se zahtevno delo obeta tudi slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću.