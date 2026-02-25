  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Arbeloa izzval Čeferina in Uefo: Dovolj sloganov, čas je za akcijo

Real, PSG, Borussia in Galatasaray branijo prednost v boju za osmino finala lige prvakov. Jose Mourinho le gledalec v Madridu, kjer bo sodil Slavko Vinčić.
Gianluca Prestianni si je z dresom zakril obraz, ko je nekaj povedal Viniciusu. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Galerija
Gianluca Prestianni si je z dresom zakril obraz, ko je nekaj povedal Viniciusu. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Peter Zalokar
25. 2. 2026 | 05:00
5:04
A+A-

Že pred tednom se je v Lizboni iskrilo, tekma med Benfico in Realom iz Madrida je imela tudi tretji polčas in prah se še ni polegel. Real je zmagal s prekrasnim zadetkom Viniciusa Juniorja, toda v sodobnem nogometu prednost enega gola ne pomeni veliko.

Na štadionu Santiago Bernabeu lahko pričakujemo razburljivo tekmo. Na kraj zločina se vrača »The Special One« – Jose Mourinho. Sicer ne kot akter ob igrišču, vendar njegove prisotnosti ne bo mogoče prezreti. V razgretem ozračju se zahtevno delo obeta tudi slovenskemu sodniku Slavku Vinčiću.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Komentar

Pozabite na LJSE, čas je za vlaganje v nogomet

Kolumna o podobnostih in razlikah med investiranjem v nogomet in na borzo vrednostnih papirjev.
Jernej Suhadolnik 22. 2. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
La Liga

Barcelona zmagovalka srhljivke v Pamploni, Real izgubljen

Nogometaši Osasune so z golom Raula Garcie v sodniškem dodatku prišlo do zmage nad Realom, ki je razveselila Barcelono. Zanesljiva zmaga Atletica.
22. 2. 2026 | 08:56
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Incident v ligi prvakov

Preobrat v primeru Vinicius: grešnik je homofob, ne rasist

Gianluca Prestianni je postregel z zanimivo obrambo v primeru domnevnega rasizma, Viniciusa naj bi spravil v bes s homofobnim izrazom.
Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 12:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Tudi izvrstni Jan Oblak je zaploskal belgijskim mladeničem

Nogometaši Atletica se v Madrid vračajo z remijem (3:3) proti Club Bruggeju, potem ko so ob polčasu vodili z 2:0. Jan Oblak nanizal nekaj odličnih obramb.
Nejc Grilc 18. 2. 2026 | 20:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lizbonska drama

Vinicius Junior: Rekel mi je, da sem opica. Rasisti so strahopetci!

Prva tekma dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v osmino finala lige prvakov med Benfico in Realom je bila spektakularna, odzivi nanjo pa odmevajo.
18. 2. 2026 | 08:57
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Atletico na robu, tekmec niti večerje ne prepušča naključju

Drugi večer lige prvakov: Club Brugge izzivalec, Jan Oblak z Madridčani v Belgiji favorit. Atletico v zadnjem obdobju močno niha v formi.
Nejc Grilc 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

V Istanbulu polom Juventusa, v Lizboni stominutna drama z Realom

Prvi dan boja za osmino finala lige prvakov je bil spektakularen, navijači so videli dramatičen večer v Turčiji in na Portugalskem.
17. 2. 2026 | 20:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
liga prvakovUEFA liga prvakovReal MadridJose MourinhoPSGVinicius JuniorBenficarasizemRasizem v športuFlorentino PerezParis Saint-GermainJuventusBorussia Dortmund

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Kultura  |  Razno
Vila Beer

Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

Najodličnejši primer dunajskega modernizma, vila judovskega podjetnika Juliusa Beera, bo po večletni prenovi od 8. marca dalje na ogled javnosti.
Igor Bratož 25. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
