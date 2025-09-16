Začenja se ples milijonov: Real bo znal trpeti, stara dama prerojena (ANKETA)

V nadaljevanju preberite:

Znova se bo zavrtelo kolesje v najbolj kakovostnem nogometnem tekmovanju, Uefini ligi prvakov. Lani je bilo veliko dvomov o novem sistemu tekmovanja in enotno lestvico s 36 klubi, a so se hitro razblinili, saj smo že od začetka gledali razburljive derbije in nič drugače ne bo v sezoni 2025/26, ki za začetek prinaša »težkokategorne« pare, kot so Real Madrid – Marseille, Juventus – Borussia (danes), Ajax – Inter, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid (jutri) ter Manchester City – Napoli in Newcastle – Barcelona (četrtek).

