Kaj računalnik napoveduje Šešku in Oblaku

Superračunalnik je napovedal, kako se bo razpletel ligaški del Uefine lige prvakov. Manchester United se vrača med elito po skoraj treh letih, odkar je izpadel v skupinskem delu v sezoni 2023/24. Slovenskemu napadalcu Benjaminu Šešku in njegovim je četrtkov žreb v Monaku namenil zelo težke tekmece in računalnik je po poročanju The Sun napovedal, da bodo ostali pred pragom osmerice, ki si bo neposredno uvrstila v osmino finala.

Šeško je sicer s Salzburgom in Leipzigom v ligi odigral 28 tekem, vseh šest golov je v sezonah 2023/24 in 2024/25 dosegel za Leipzig.

Rdeči vragi se bodo merili z Bayernom in Atleticom, pa tudi s Sportingom, Romo, Leipzigom, Villarrealom, Comom in Sabahom. Samo slednji ne sodi med nevarne tekmece. Po projekciji algoritmov naj bi ekipa Michaela Carricka iz teh tekem zbrala 14,1 točke, kar bi zadostovalo zgolj za deveto mesto. V obeh sezonah, odkar je bila liga prvakov preoblikovana, je bilo za uvrstitev med najboljših osem potrebnih 16 točk.

Jan Oblak je kapetan Atletica. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Prvo mesto naj bi zasedel Bayern, drugo Arsenal, sledijo branilec naslova PSG, Manchester City, Real Madrid, Inter, Liverpool in Barcelona. Med velikani, ki bi ostali brez uvrstitve med najboljših osem, so Borussia Dortmund, Napoli in Atletico. Slednji, za katerega brani Jan Oblak in ga čaka tekma s Šeškom, naj bi bil šele 19.

Andraž Šporar je pomagal izločiti Celje. FOTO: Aleš Fevžer

Brez izločilnih bojev naj bi ostali Betis, Villarreal, Fenerbahče, Galatasaray in Šahtar Donjeck, ki bo svoje domače tekme igral na Stamford Bridgeu. Andraž Šporar in Kenan Bajrić, člana Slovana iz Bratislave, ki je izločil Celje, naj bi osvojila samo 3,7 točke in bila samo pred novincem Sabahom. Slavia Praga z Danijelom Šturmom ter Club Brugge z mladim Tianom Naijem Korenom naj bi doživela podobno usodo.