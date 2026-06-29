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Nogomet

Lili Sorum: Številka 3 je srečna številka

Numerologinja Lili Sorum strastno navija za Ekvador, reprezentanco, ki ji pravijo La Tri. V številki tri vidi srečo.
Numerologinja Lili Soru strastno navija za ekvadorsko reprezentanco La Tri. Foto: DELO
Galerija
Numerologinja Lili Soru strastno navija za ekvadorsko reprezentanco La Tri. Foto: DELO
Petra Kovič
29. 6. 2026 | 21:00
4:02
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Ekvadorci bodo nastopili na mundialu  v noči na sredo proti Mehiki. Potrebovali bodo še nekaj bolj oprijemljivega kot je sreča: mir pred polnim stadionom, trdno obrambo in vsaj en gol več od gostiteljev prvenstva. V nogometu imajo številke neprijetno navado, da na koncu postanejo povsem dobesedne. Posest žoge je lahko 63-odstotna, pričakovani zadetki prepričljivi, statistika podaj skoraj brezhibna. Toda rezultat ostane majhna, hladna enačba: kdo je zadel večkrat.

Numerologinja Lili Soru strastno navija za ekvadorsko reprezentanco La Tri. Foto: DELO
Numerologinja Lili Soru strastno navija za ekvadorsko reprezentanco La Tri. Foto: DELO
Za Lili Sorum, numerologinjo in strastno navijačico Ekvadorja, imajo številke tudi drugačen pomen.Ekvadorju pravijo La Tri oziroma La Tricolor – po treh barvah njegove zastave: rumeni, modri in rdeči. Po njenem mnenju je tri srečna številka. Toda letošnji mundial je Ekvadorce opomnil, da simbolika sama ne osvaja točk.

Na prvi tekmi skupine E so proti Slonokoščeni obali izgubili z 0:1. Sledil je remi brez zadetkov proti Curaçau, rezultat, ki je ekipo potisnil nevarno blizu izpada. Nato pa je prišla tekma proti Nemčiji. Ekvador je zmagal z 2:1.

Zmaga proti enemu največjih imen svetovnega nogometa mu je prinesla štiri točke, tretje mesto v skupini in vstopnico za izločilne boje.Včasih se celotno prvenstvo obrne v enem večeru.

Zdaj Ekvador čaka Mehika.

Tekma šestnajstine finala bo na sporedu v sredo, 1. julija, ob 3. uri po slovenskem času na stadionu v Mexico Cityju. Po lokalnem času bo še vedno torek zvečer, tribune pa bodo skoraj zagotovo pretežno mehiške.

To ne bo samo tekma proti reprezentanci. To bo tekma proti gostitelju, stadionu, hrupu in občutku, da se je celotna država nagnila na eno stran igrišča. Ekvador se v takšnih okoliščinah ne more zanašati na položaj favorita. Njegova moč je drugje: v energiji, telesni pripravljenosti, hitrih prehodih in generaciji igralcev, ki nogometnega sveta ne prosijo več za dovoljenje, da jih jemlje resno.

La Tri je na svetovnem prvenstvu petič. Prvič je nastopila leta 2002, njen najboljši dosežek pa ostaja osmina finala iz leta 2006. Zmaga proti Mehiki bi tako pomenila izenačenje največjega uspeha ekvadorskega reprezentančnega nogometa.

La Tri je na svetovnem prvenstvu petič. Prvič je nastopila leta 2002, njen najboljši dosežek pa ostaja osmina finala iz leta 2006.  Foto: Darren Yamashita Imagn Images Via Reuters
La Tri je na svetovnem prvenstvu petič. Prvič je nastopila leta 2002, njen najboljši dosežek pa ostaja osmina finala iz leta 2006.  Foto: Darren Yamashita Imagn Images Via Reuters
Ekipa ima tudi obraz novega Ekvadorja. Moisés Caicedo predstavlja njeno moč in sodobnost, Enner Valencia pa spomin ter kontinuiteto. Valencia je najboljši strelec v zgodovini reprezentance in njen najuspešnejši strelec na svetovnih prvenstvih. Pred letošnjim turnirjem je dosegel vseh šest zaporednih ekvadorskih golov na mundialih – tri leta 2014 in tri leta 2022.

Spet trojka.

A letošnje prvenstvo je pokazalo tudi, da Ekvador ni več samo Valencia. Gole proti Nemčiji so morali poiskati tudi drugje, kar pomeni, da je reprezentanca, za katero navija naša sogovornica, preživela trenutek, ko njen tradicionalni junak ni sam rešil zgodbe.

 

OFSAJD. Vsi gledamo isto tekmo. Vsak v njej vidi nekaj drugega. Spremljate Mundial 2026 na www.delo.si in podkast Supermoč. 

 

 

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