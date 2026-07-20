Lionela Messija po porazu oblile solze, verjetno je bil to njegov zadnji mundial

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je sinoči s porazom v finalu po vsej verjetnosti odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih, zaključek njegove reprezentančne zgodbe pa je bil daleč od sanjskega. Argentina je v finalu svetovnega prvenstva v New Jerseyju po podaljšku izgubila proti Španiji z 0:1, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa so bili argentinski navijači v ZDA in povsod drugje po svetu zelo razočarani.

Messi je po porazu težko zadrževal čustva. Solze so ga spremljale že ob podelitvi srebrne kolajne, pozneje pa je z žalostnim pogledom spremljal še slavje novih svetovnih prvakov. Devetintridesetletnik je pred tekmo sicer puščal odprta vrata morebitnemu nastopu na prvenstvu leta 2030, vendar je malo verjetno, da ga bomo čez štiri leta še videli na največjem nogometnem odru.

Argentina v finalu ni našla odgovora na špansko premoč. V 120 minutah je sprožila le tri strele, nobenega v okvir vrat, medtem ko je Španija ves čas narekovala ritem in si priigrala številne priložnosti. Odločitev je padla v 106. minuti, ko je Ferran Torres izkoristil eno od priložnosti in zadel za edini gol na tekmi.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu so najprej zavrela čustva. V prerivanje med igralci je bil vpleten tudi argentinski selektor Lionel Scaloni, Leandro Paredes pa je zaradi udarca Gavija po tekmi prejel neposredni rdeči karton. Kmalu je jezo zamenjalo razočaranje.

Giuliano Simeone je obležal na zelenici z obrazom proti tlom, Nahuel Molina si je z dresom zakril obraz, številni argentinski nogometaši pa so nemo sedeli na igrišču in spremljali špansko slavje. Med njimi tudi Messi, ki je pred tem športno čestital Laminu Yamalu, nato pa znova obsedel v solzah.

Če je Argentina leta 2022 v Katarju Messiju podarila najlepši možni zaključek reprezentančne kariere, se je štiri leta pozneje zgodba obrnila v nasprotno smer. Branilci naslova so ostali brez pravega napadalnega odgovora, konservativna taktika pa se jim ni obrestovala.