Čustveni Messi razvnel domišljijo navijačev

Za mnoge najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi je spet ogrel srca in razvnel domišljijo navijačev Barcelone. Argentinec, ki je v Alicanteju začel reprezentančne priprave, je obiskal prenovljeni štadion Camp Nou ter na družbenih omrežjih podal fotografije z ganljivim sporočilom.

»Vrnil sem se na kraj, ki ga z vsem srcem pogrešam. Kraj, kjer sem bil neizmerno srečen, kjer ste me tisočkrat znova naredili za najsrečnejšega človeka na svetu. Upam, da se lahko nekega dne vrnem, in ne zgolj zato, da se kot igralec poslovim, kot se nikoli nisem mogel …,« je zapisal Argentinec.

Te besede prihajajo po tem, ko je predsednik kluba Joan Laporta v petek Messiju ponudil roko sprave. Med odprtim treningom na Spotify Camp Nou ni skrival, da bi bil dober način za slavnostno odprtje prenovljenega štadiona, ko bo na voljo vseh 105.000 sedežev, poslovilna tekma za številko 10.

Avgusta 2021, pet mesecev po tem, ko je Laporta zmagal na volitvah, je Messi zaradi finančnih težav zapustil klub in odšel v PSG. Za navijače Barcelone je bil to hud udarec. Tako igralec kot predsednik sta ostala z grenkim priokusom. Še danes, več kot štiri leta pozneje, ni bilo nobene počastitve za Messija, ki zdaj igra za Inter Miami.