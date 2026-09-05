Messi in Ronaldo bi lahko končno zaigrala skupaj

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta skoraj dve desetletji poosebljala največje nogometno rivalstvo svoje generacije, ob koncu izjemnih karier pa bi lahko prvič zaigrala na isti strani. V Buenos Airesu ju želi združiti njun nekdanji soigralec Carlos Tevez, ki načrtuje poslovilno tekmo na sloviti La Bomboneri.

Po poročanju argentinskega TyC Sports nekdanji argentinski reprezentant Tevez pripravlja poslovilno tekmo, ki naj bi jo decembra gostil štadion La Bombonera v Buenos Airesu. Tevez naj bi na spektakel povabil približno 60 nekdanjih soigralcev in prijateljev, med njegovimi največjimi željami pa sta tudi Messi in Ronaldo.

Načrti so za zdaj še v začetni fazi, zato nastopa obeh superzvezdnikov še zdaleč nista potrjena. Prav tako še ni jasno, kako bi bili sestavljeni moštvi. Tevez naj bi si zamislil, da bi v eni ekipi združil predvsem najbližje prijatelje iz nogometnega in zasebnega življenja, na nasprotni strani pa bi nastopili nogometaši, s katerimi si je v različnih obdobjih kariere delil slačilnico.

Prav Tevez je eden od nogometašev, ki predstavljajo neposredno povezavo med največjima zvezdnikoma zadnjih dveh desetletij. Z Messijem je igral za argentinsko reprezentanco, z Ronaldom pa pri Manchester Unitedu.

Z Messijem je Tevez po podatkih, ki jih navajajo angleški mediji, odigral 47 tekem. Šestkrat je podal za Messijev zadetek, štirikrat pa je bilo obratno. Z Ronaldom sta skupaj nastopila na 80 tekmah za Manchester United. Tevez je Portugalcu pripravil štiri gole, Ronaldo Argentincu pet.

Tevez je bil z Ronaldom del izjemno uspešnega Manchester Uniteda. Skupaj sta med drugim osvojila ligo prvakov leta 2008 in dva naslova angleškega prvaka. Argentinec je pozneje prestopil k mestnemu tekmecu Manchester Cityju, igral še za Juventus, Corinthians in kitajski Shanghai Shenhua, največjo čustveno vez pa je ohranil z Boco Juniors.

Prav v dresu Boce je začel profesionalno pot in tam leta 2021 odigral tudi zadnje tekme kariere. Zdaj želi zgodbo simbolično skleniti na La Bomboneri, enem najbolj prepoznavnih nogometnih štadionov na svetu. Med povabljenci naj bi bili nogometaši iz različnih obdobij njegove kariere, zato bi lahko poslovilna tekma na enem mestu združila nekdanje zvezdnike Boce, Corinthiansa, Manchester Uniteda, Manchester Cityja in Juventusa.