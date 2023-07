Lionel Messi dobil v Miamiju družbo še enega soigralca iz Barcelone

Ameriški Inter Miami, zadnjeuvrščeni klub severnoameriškega nogometnega prvenstva MLS, ki je v svoje vrste zvabil najboljšega igralca sveta Lionela Messija, je sporočil še eno prestopno novico. Klubu se je pridružil še Španec Sergio Busquets, dolgoletni soigralec Messija pri Barceloni.

Dolgoletni nogometaš katalonskega velikana Barcelone je podpisal sodelovanje s floridskim Interjem do leta 2025. Španec, ki je v nedeljo dopolnil 35 let, je igral z argentinskim superzvezdnikom Messijem pri Barceloni od leta 2008 do 2021. Moštvo Miamija krepi z znanimi igralci njegov predsednik David Beckham.