Lionel Messi igral več kot 200 tekem za reprezentanco, a nikoli proti Angliji

Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva. Izziva se veselijo tudi v angleškem taboru.

Messi je svoj 200. nastop za sinjemodre vpisal ob zmagi nad Alžirijo v skupinskem delu tega SP in sanja o tem, da bi svojo državo še enkrat popeljal v finale.

Prvi zvezdnik svetovnega nogometa je v zadnjem delu svoje izjemne reprezentančne kariere, ki jo je začel pri komaj 18 letih. Potem ko se je prebil v prvo ekipo Barcelone, je Messi blestel v dresu Argentine na svetovnem prvenstvu do 20 let na Nizozemskem.

Selektor Jose Pekerman mu je zato v Budimpešti ponudil priložnost za prvenec v članski reprezentanci avgusta 2005 na prijateljski tekmi proti Madžarski, le 90 sekund pozneje pa je bil Messi izključen zaradi poteze, ki jo je sodnik ocenil kot udarec s komolcem. To je bil precej neslaven začetek njegove reprezentančne kariere.

»Osemnajstletni fant, ki debitira za reprezentanco in goji velike upe – ne morejo ga tako kaznovati. Sodnik bi moral pokazati več razumevanja,« je takrat dejal argentinski zvezdnik Hernan Crespo.

Messi se danes verjetno z nasmehom spominja tega dogodka, zaradi katerega je moral tri mesece pozneje izpustiti prijateljsko tekmo proti Angliji. Reprezentanci se od takrat nista več pomerili, zato bo Messi proti trem levom prvič zaigral pod streho stadiona Mercedes-Benz v Atlanti.

»Igral sem proti vsem razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo, in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi, še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva,« je dejal Messi, potem ko je Argentina v Kansas Cityju v četrtfinalu izločila Švico.

V lovu za Cafujem in Brazilijo

Mož, ki je po vzoru Diega Maradone popeljal Argentino do naslova svetovnega prvaka v Katarju pred štirimi leti, zdaj upa, da bo v angleškem nogometu pustil podoben pečat kot njegov legendarni predhodnik, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Vsako srečanje teh dveh reprezentanc obudi spomine na četrtfinale SP leta 1986 na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, ko je Maradona dosegel prvi gol s tako imenovano božjo roko. Nato pa je za potrditev zmage dosegel enega najlepših golov v zgodovini SP.

Messi sicer ni dosegel gola z roko, a je pred polfinalom tega turnirja na SP dosegel več golov kot kateri koli drug igralec. Z rekordnimi 21 goli v 32 tekmah je po četrtfinalu za en gol prehitel francoskega kapetana Kyliana Mbappeja.

Argentina je zdaj le še tekmo oddaljena od novega finala svetovnega prvenstva in meri na to, da bi postala prva ekipa po Braziliji leta 1962, ki bi ubranila naslov.

To bi bil njen tretji finale na zadnjih štirih SP, Messi pa bi lahko šel po stopinjah legendarnega Brazilca Cafuja. Ta branilec je med letoma 1994 in 2002 nastopil v treh zaporednih finalih; celo Maradona je igral le na dveh.

»Uvrstitev v nov polfinale ni nekaj običajnega ali vsakdanjega. Zato moramo v tem resnično uživati, saj ne vemo, ali se bo to še kdaj ponovilo,« je opozoril Messi.

Dvoboja se veselijo tudi angleški igralci. »To je enkratna priložnost,« je za BBC dejal Nico O'Reilly, ki se bo verjetno neposredno pomeril z Messijem, če bo zaigral na položaju levega bočnega branilca.

»Messi se počasi bliža koncu kariere. Zame osebno je najboljši nogometaš, kar jih je kdaj stopilo na nogometno igrišče. In da, komaj čakam na ta izziv,« se polfinala proti Messijevi Argentini veseli O'Reilly.