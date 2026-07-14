  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Lionel Messi igral več kot 200 tekem za reprezentanco, a nikoli proti Angliji

Argentinski zvezdnik bo v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva na seznam tekmecev, proti katerimi bo igral, pri 39 letih dodal še manjkajočo velesilo.
Pri 39 letih in več kot 200 tekmah v reprezentančnem dresu bo Lionel Messi v polfinalu svetovnega prvenstva privč igral proti Angliji. FOTO: Lee Smith Reuters
Galerija
Pri 39 letih in več kot 200 tekmah v reprezentančnem dresu bo Lionel Messi v polfinalu svetovnega prvenstva privč igral proti Angliji. FOTO: Lee Smith Reuters
Š. R., STA
14. 7. 2026 | 12:35
4:34
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v sredinem polfinalu svetovnega prvenstva. Izziva se veselijo tudi v angleškem taboru.

Messi je svoj 200. nastop za sinjemodre vpisal ob zmagi nad Alžirijo v skupinskem delu tega SP in sanja o tem, da bi svojo državo še enkrat popeljal v finale.

Prvi zvezdnik svetovnega nogometa je v zadnjem delu svoje izjemne reprezentančne kariere, ki jo je začel pri komaj 18 letih. Potem ko se je prebil v prvo ekipo Barcelone, je Messi blestel v dresu Argentine na svetovnem prvenstvu do 20 let na Nizozemskem.

Selektor Jose Pekerman mu je zato v Budimpešti ponudil priložnost za prvenec v članski reprezentanci avgusta 2005 na prijateljski tekmi proti Madžarski, le 90 sekund pozneje pa je bil Messi izključen zaradi poteze, ki jo je sodnik ocenil kot udarec s komolcem. To je bil precej neslaven začetek njegove reprezentančne kariere.

»Osemnajstletni fant, ki debitira za reprezentanco in goji velike upe – ne morejo ga tako kaznovati. Sodnik bi moral pokazati več razumevanja,« je takrat dejal argentinski zvezdnik Hernan Crespo.

Messi se danes verjetno z nasmehom spominja tega dogodka, zaradi katerega je moral tri mesece pozneje izpustiti prijateljsko tekmo proti Angliji. Reprezentanci se od takrat nista več pomerili, zato bo Messi proti trem levom prvič zaigral pod streho stadiona Mercedes-Benz v Atlanti.

»Igral sem proti vsem razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo, in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi, še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva,« je dejal Messi, potem ko je Argentina v Kansas Cityju v četrtfinalu izločila Švico.

V lovu za Cafujem in Brazilijo

Mož, ki je po vzoru Diega Maradone popeljal Argentino do naslova svetovnega prvaka v Katarju pred štirimi leti, zdaj upa, da bo v angleškem nogometu pustil podoben pečat kot njegov legendarni predhodnik, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Vsako srečanje teh dveh reprezentanc obudi spomine na četrtfinale SP leta 1986 na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu, ko je Maradona dosegel prvi gol s tako imenovano božjo roko. Nato pa je za potrditev zmage dosegel enega najlepših golov v zgodovini SP.

Messi sicer ni dosegel gola z roko, a je pred polfinalom tega turnirja na SP dosegel več golov kot kateri koli drug igralec. Z rekordnimi 21 goli v 32 tekmah je po četrtfinalu za en gol prehitel francoskega kapetana Kyliana Mbappeja.

Argentina je zdaj le še tekmo oddaljena od novega finala svetovnega prvenstva in meri na to, da bi postala prva ekipa po Braziliji leta 1962, ki bi ubranila naslov.

To bi bil njen tretji finale na zadnjih štirih SP, Messi pa bi lahko šel po stopinjah legendarnega Brazilca Cafuja. Ta branilec je med letoma 1994 in 2002 nastopil v treh zaporednih finalih; celo Maradona je igral le na dveh.

»Uvrstitev v nov polfinale ni nekaj običajnega ali vsakdanjega. Zato moramo v tem resnično uživati, saj ne vemo, ali se bo to še kdaj ponovilo,« je opozoril Messi.

Dvoboja se veselijo tudi angleški igralci. »To je enkratna priložnost,« je za BBC dejal Nico O'Reilly, ki se bo verjetno neposredno pomeril z Messijem, če bo zaigral na položaju levega bočnega branilca.

»Messi se počasi bliža koncu kariere. Zame osebno je najboljši nogometaš, kar jih je kdaj stopilo na nogometno igrišče. In da, komaj čakam na ta izziv,« se polfinala proti Messijevi Argentini veseli O'Reilly.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Komentar

Spektakel zajamčen: 100.000 Argentincev, 200.000 Angležev (VIDEO)

Francija, Španija, Anglija in Argentina so v polfinalu, prvenstvo pa poleg spektakla zaznamujejo tudi sporni sodniški in VAR zapleti.
13. 7. 2026 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Nagradna igra: kdo bo zmagovalec tekme Anglija – Argentina?

Svetovno prvenstvo v nogometu se približuje vrhuncu. Pri tem lahko sodelujete tudi vi preko nagradne igre: napovejte zmagovalca tekme Anglija – Argentina.
13. 7. 2026 | 10:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Zanikal razdor

Harry Kane: Povezani smo, ne le igralci, temveč tudi selektor in strokovni štab

Kapetan Anglije je zavrnil namigovanja o razdoru v angleški nogometni reprezentanci pred jutrišnjo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva proti Argentini.
14. 7. 2026 | 11:30
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Veš, odvetnik, svoj dolg?

Država celo proti najbolj obsojanja vrednim pojavom in proti najhujšim zločincem  ne more in ne sme ravnati drugače kot pravno, z uporabo vseh varovalk in sredstev zaščite človekovih pravic. Če se obnaša drugače, se spusti na nižjo raven od deviantnega ravnanja  in njenega storilca samega.
Delo uredništvo 2. 12. 2010 | 19:38
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Lena Gregorčič o globoki vezi med človekom in psom: Zato je izguba tako boleča

Avtorica knjige Dokler naju pes ne loči je odkrito spregovorila o globoki vezi, ki se splete med človekom in psom.
Danaja Lorenčič 30. 1. 2025 | 13:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Pol ekipe na berglah, Neymar dražji od Atalante

Nocoj ob 21. uri prva četrtfinalna tekma v Lizboni, PSG proti Atalanti. Francozi imajo slabe izkušnje z Italijani.
Peter Zalokar 12. 8. 2020 | 09:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vikend

TV namigi: Dan reformacije, Medena dežela in Krasno življenje

Posnetek proslave ob dnevu reformacije, z dvema oskarjema nominiran makedonski film in zgodba o ženski, ki se ji pojavi lišaj.
31. 10. 2021 | 06:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiDiego Maradonasvetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Nico O'ReillyAnglijaArgentina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
10. etapa

V živo:      V živo: Velika ubežna skupina ima poldrugo minuto prednosti pred glavnino

Pogačarjevi pomočniki nadzorujejo 25 ubežnikov. Nihče ne ogroža rumene majice.
Miroslav Cvjetičanin 14. 7. 2026 | 15:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Odštevanje do polfinala, Mbappe vs. Yamal

Ob 21. uri se bo v Dallasu začela prva polfinalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Francijo. Jutri še Argentina – Anglija (21.00).
Peter Zalokar 14. 7. 2026 | 15:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Izgubiti obraz – in si kupiti novega

Gospod Izraziti, slikanica za odrasle Olge Tokarczuk, nas sooča s posledicami družbenih omrežij in samoljubja.
Pia Prezelj 14. 7. 2026 | 13:54
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Stopnjevanje negotovosti v kulturnem sektorju

Porabljena manj kot polovica proračuna ministrstva za kulturo, a po rebalansu še več krčenj – od razpisov do javnih zavodov.
Pia Prezelj 14. 7. 2026 | 13:43
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Izgubiti obraz – in si kupiti novega

Gospod Izraziti, slikanica za odrasle Olge Tokarczuk, nas sooča s posledicami družbenih omrežij in samoljubja.
Pia Prezelj 14. 7. 2026 | 13:54
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Stopnjevanje negotovosti v kulturnem sektorju

Porabljena manj kot polovica proračuna ministrstva za kulturo, a po rebalansu še več krčenj – od razpisov do javnih zavodov.
Pia Prezelj 14. 7. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo