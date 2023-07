Lionel Messi ima vse, zdaj bo dobil še floridsko kraljestvo

V nadaljevanju preberite:

Nogomet si že več kot pet desetletij utira pot na glavno športno sceno v ZDA, vendar se kljub številnim priseljencem iz Evrope in Latinske Amerike ter močnemu finančnemu izhodišču ni mogel prebiti v elitno konkurenco lig v ameriškem nogometu, košarki, hokeju in bejzbolu. Led so poskušali prebiti številni zvezdniki svetovnega formata, povečini resda v jeseni kariere, zdaj pa bo fronto okusil še Lionel Messi. Zavrnil je pravljično ponudbo iz Savdske Arabije in sprejel kraljevsko vabilo Interja iz Miamija.

Kdo vse je že poskusil prebuditi ameriški nogomet, kdaj in s čigavim prihodom se je začel nov poskus? David Beckham ima velik zaslug za Messijevo odločitev, toda Interju še ne cvetijo rožice, katero mesto zaseda v MLS? Koga vse si še želi pripeljati v Miami? Kdo je bil doslej najbolje plačani nogometaš v ZDA in kakšen zaslužek se obeta slovitemu Argentincu? Kaj bi lahko njegov prestop pomenil za doslej prestižne športe v ZDA?