Obeta se šokantna vrnitev Messija v Evropo

Galatasaray je odlično začel sezono, v turški ligi je prvi brez poraza, v ligi prvakov je na štirih tekmah trikrat zmagal, nazadnje je s 3:0 v Amsterdamu ugnal Ajax, vse tri zadetke je dosegel Viktor Osimhen in se tako s šestimi povzpel na vrh lestvice strelcev. Toda ambicijam bogatega kluba, ki je Napoliju za Osimhena odštel 75 milijonov, še ni konec. Želi si nikogar drugega kot – Lionela Messija.

Galatasaray naj bi si po trditvah turških medijev prizadeval za osupljiv posel, izposoditi si želi Messija iz Inter Miamija. Redni del ameriške MLS se je končal oktobra, končnica pa bo trajala do decembra. Argentinec bi lahko za Miami igral vse do 6. decembra, če se bo uvrsti v finale pokala MLS.

Nato pa svetovni prvak do marca prihodnje leto, ko se nadaljuje sezona MLS, ne bo imel tekmovalnih obveznosti, kar pomeni, da bi si lahko moral zagotoviti kratkoročno posojo, da ostane v formi. Vplivni Portal FotoMac navaja, da je Galatasaray že začel drzen projekt, da Messija pripelje v Istanbul. Dodaja, da bi Messija lahko prepričali v štirimesečno posojo, da bi ohranil pripravljenost pred svetovnim prvenstvom 2026.

Lionel Messi se je ta teden udeležil poslovne konference v Miamiju. FOTO: Marco Bello/Reuters

Messi sicer v Miamiju zasluži osupljivih 18 milijonov evrov na leto, pri čemer njegovo plačo financirata Adidas in Apple. Če bi ga pripeljal, bi moral Galatasaray verjetno pokriti vsaj del te plače. Po poročanju omenjenega vira bi bil klub celo pripravljen izenačiti njegovo plačo za čas bivanja v Turčiji.

Galatasaray je pokazal, da ima za seboj znatno finančno moč, potem ko je z Osimhenom podrl turški rekord in Nigerijcu namenil plačo 300.000 evrov na teden. Prav tako so Turki pripeljali nekdanjega zvezdnika Bayerna Leroyja Saneja, ki ima plačo osem milijonov evrov na leto. To poletje je prišel tudi nekdanji zvezdnik Manchester Cityja Ilkay Gündogan.

Messi nadaljuje izjemno strelsko formo, odkar se je leta 2023 iz PSG pridružil Miamiju. V tej sezoni je dosegel 40 zadetkov v vseh tekmovanjih. V Interju, kjer je solastnik David Beckham, se ne bojijo, da bi Messija izgubili za stalno, potem ko je argentinski junak prejšnji mesec podpisal novo triletno pogodbo, ki ga bo zadržala do njegovega 41. leta.

Messi, legenda Barcelona, je nazadnje v Evropi igral leta 2023 pri PSG. V ligi prvakov je dosegel 129 golov in zaostaja samo za Cristianom Ronaldom (140).