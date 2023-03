Lionel Messi iz žepa potegnil 200.000 evrov za svetovne prvake

Po 36-letni suši so argentinski nogometaši lansko leto osvojili tretji naslov svetovnih prvakov. Kapetan in najboljši igralec turnirja Lionel Messi, ki s srcem in dušo ponosno nosi reprezentančno majico, se je na poseben in kapetanski način oddolžil reprezentantom ter drugim članom šampionskega moštva.

Zamislil si je zanimivo spominsko darilo s posvetilom. Vsak od igralcev in članov 35-članskega moštva bo prejel Iphone 14 s 24-karatno zlato zadnjo stranjo, na kateri je vgravirano ime in številka igralca ter grb. Messi je podobno darilo dobil še v obdobju, ko je igral za Barcelono.

Namesto spominskih ur je lionel Messi svojim soigralcem in trenerskemu štabu podaril belščeče dizajnirane Iphone. FOTO: IDesing Gold/Facebook

Darila je oblikovalo podjetje iDesign Gold, pri katerem so slavni nogometaši zelo hvaležne stranke. Messi mora bleščeče mobilnike, za katere je plačal 200.000 evrov, še razdeliti. V soboto so jih namreč komaj dostavili na njegov pariški dom.