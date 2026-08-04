Lionel Messi je eni od avtonomnih madridskih skupnosti pomagal z donacijo

Lionel Messi ni prav veliko pomagal pri umirjanju strasti po finalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu in si je prislužil kar nekaj ostrih kritik v Španiji. Toda Argentinec se je pred dnevi po malem le oddolžil, saj je za obnovo območij, ki so jih v zadnjih tednih prizadeli obsežni gozdni požari v okolici Madrida, namenil nekaj deseti tisoč evrov.

Novico je na družbenih omrežjih sporočila predsednica madridske avtonomne skupnosti Isabel Díaz Ayuso, ki se je Messiju javno zahvalila za pomoč.

»Lionel Messi je za obnovo zahodnega gorskega območja Madrida doniral 80.000 evrov. Želim se mu zahvaliti in povedati, da ga Madridčani kmalu pričakujemo, da mu bomo lahko namenili aplavz, ki si ga zasluži,« je zapisala Ayuso.

Požar v zahodnem delu madridske pokrajine je po skoraj dveh tednih uničevanja stabiliziran in pod nadzorom, čeprav oblasti še vedno ohranjajo drugo stopnjo pripravljenosti v okviru načrta INFOMA. Gasilci in gozdarski delavci še naprej nadzorujejo požarišče ter gasijo posamezna žarišča, predvsem v okolici akumulacijskega jezera San Juan.