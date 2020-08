FOTO:Lionel Messi je najbližje Pepu Guardioli

Ljubljana

Lionel Messi in Barcelona se razhajata. FOTO: Rafael Marchante/Reuters

Šejk Mansour bin Zayed Al Nahyan ima Pepa Guardiolo, ki lahko odločilno vpliva na prihod Lionela Messija v Manchester City. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Nasser Al-Khelaifi (levo) je še bolj motiviran po porazu Paris St. Germaina v finalu lige prvakov in se bržkone ne bi branil Messijevega prihoda. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Kitajski mogotec Steven Zhang (v sredini) je italijansko nogometno javnost vso leto vznemirjal z možnostjo prihoda Lionela Messija. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

- Drugi ali tretji val epidemije je ta trenutek še najmanjša skrb Katalonije. Prva je status. Argentinec, šestkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu, je včeraj preko svojih zastopnikov klub obvestil, da želi enostransko odpovedati pogodbo. Messijevi odvetniki so naznanili, da želi prekiniti pogodbe v skladu s klavzulo, ki se je iztekla 10. junija.V katalonskem klubu menijo, da ima 33-letni Messi veljavno pogodbo z njimi do 30. junija 2021 in da, če želi uveljaviti prekinitev pogodbe, plačati 700 milijonov evrov odškodnine, kolikor bi stal njegov odhod brez dogovora ali pred iztekom pogodbe.Na uradne odzive kluba se še čaka, medtem pa se pred Camp Nou že vrstijo protesti ogorčenih navijačev, ki v veliki večini zahtevajo odstop predsednikaNa katero stran se nagiba jeziček na tehtnici, na Messijev odhod ali obstanek, ne ve nihče. Bolj kot ne so se razplamtela ugibanja o tem, kam bi lahko odšel. Največkrat se omenja Messijeva selitev na Otok k Manchester Cityju, kjer ga čaka njegov trenerski ljubljenec. Večina španskih in katalonskih medijev omenja, da sta se igralec in trener že sestala in uskladila podrobnosti.Denar za angleški klub ni nikakršna težava. Šejk, ki preko podjetja Abu Dhabi United Group obvladuje klub, bi 33-letnega Argentinca plačal brez težav in s čimerkoli, z nafto ali zlatom. Toda šejk iz Združeni Arabskih Emiratov ima enakovrednega ali celo močnejšega tekmeca v katarskem kolegu, ki preko Katarske investicijske športne družbe (Qatar Sports Investments) lastniško obvladuje Paris St. Germain. Če je v Manchestru Messijev človek Guardiola, je v Parizu njegov veliki prijatelj BrazilecOba arabska mogotca pa z vplivom bolj kot z denarno močjo prekaša Kitajec. Prvi mož milanskega Interja je v minulih mesecih med vsemi najglasnejše vabil Messija v Milano, kjer si je nogometašev oče, sicer tudi glavni pogajalec, že kupil dom v ekskluzivni soseski Colombo. Za Messijevo selitev v Italiji držijo pesti tisti navijači, ki bi radi oživeli tekmovalnost med Argentincem in Portugalcem. Ta je že dve sezoni pri Juventusu. Verjetno prestopa k Interju pa je najmanjša, še posebej po potrditviza trenerja tudi v naslednji sezoni. Njegov slog vodenja, nogometna filozofija in sistem igre niso po Messijevi meri.