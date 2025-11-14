Lionel Messi je zadel svoj prvi gol v Afriki

Nogometni zvezdnik Lionel Messi je na prijateljski tekmi med Angolo in Argentino v Luandi za zmago z 2:0 svoje reprezentance pripravil prvi gol in zabil drugega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Messi je najprej v 44. minuti pomagal v akciji, ki jo je z golom zaključil Lautaro Martinez. Nogometaša sta vlogi nato zamenjala v 83. minuti, ko je bil Martinez kreator, Messi pa realizator za končnih 2:0.

Zmaga Argentine je bila pričakovana, saj gre za trenutno drugo reprezentanco sveta za Španijo, Angola je na 89. mestu. Messi je zadel svoj 895. gol v karieri, ob Martinezovem zadetku pa je prispeval 401. asistenco.

To se potrjuje tudi v kvalifikacijah za SP 2026, kjer Argentina prepričljivo vodi v južnoameriški skupini, Angola, ki je presenetila z uvrstitvijo na SP 2006, je v afriških kvalifikacijah že brez možnosti.

Tekma v Luandi je bila sestavni del proslavljanja 50-letnice neodvisnosti Angole. Ta je bila v preteklosti portugalska kolonija.