Gigantski Messijev kip se dviga v nebo (VIDEO)

Mesto Cutral Co v Patagoniji je bogatejše za gigantski kip argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija. Kip je visok kar 26 metrov in težak 70 ton.

Lokalni umetnik Aldo Beroisa je ustvaril Messija v dresu Argentine, ki kleči z dvignjeno desno pestjo, pred njim pa je replika pokala za naslov svetovnih prvakov z zadnjega prvenstva leta 2022 v Katarju, kjer je kapetan argentinske izbrane vrste v finalu dva gola zabil Francozom.

FOTO: Carlos Martinez/Reuters

Oblasti v mestu s 35.000 prebivalci so ob odkritju spomenika tik pred drugo tekmo Argentine na SP v ZDA, Kanadi in Mehiki, ko se bo reprezentanca v Dallasu pomerila z Avstrijo, poskrbele za javni ogled najnovejše kulturne pridobitve. Prav danes bodo na trgu, kjer stoji kip, namreč poskrbeli tudi za javni prenos tekme.

Bržkone je prav Messi eden tistih športnikov, ki si spomenik zasluži. Za Argentino igra na svetovnem prvenstvu že šestič, doslej je zbral 27 nastopov, z Nemcem Miroslavom Klosejem pa si s 16 goli deli prvo mesto na večni lestvici strelcev SP.

FOTO: Carlos Martinez/Reuters

Cutral Co s sosednjim krajem Plaza Huincul tvori pomembno središče naftne industrije v severni Patagoniji. Gigantski kip pa je ena od idej, kako v mesto privabiti tudi turiste.