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Nogomet

Konec je, legendarni Lionel Messi je pomahal v slovo

Argentinski nogometni zvezdnik je naznanil, da je bila finalna tekma SP v nogometu njegova zadnja v reprezentančnem dresu.
Konec je ere malega fanta iz Rosaria, ki je uresničil sanje milijonom drugih argentinskih fantov in deklet. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Galerija
Konec je ere malega fanta iz Rosaria, ki je uresničil sanje milijonom drugih argentinskih fantov in deklet. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
M. Ru.
31. 8. 2026 | 17:31
31. 8. 2026 | 17:54
3:00
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Argentinski velezvezdnik nogometa Lionel Messi je naznanil, da končuje reprezentančno kariero. Po več kot dveh desetletjih z argentinskim dresom se eden najboljših nogometašev vseh časov poslavlja od reprezentance, s katero je osvojil vse najpomembnejše lovorike.

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Sanjski večer Lionela Messija

Messi je odločitev objavil na družbenih omrežjih, nekaj tednov po koncu svetovnega prvenstva. Argentina je na letošnjem mundialu prišla do finala, v katerem je po podaljšku z 0:1 izgubila proti Španiji. Za 39-letnega Argentinca je bil to zadnji nastop na svetovnem prvenstvu. »Po vsem tem času in po dolgem premisleku želim sporočiti, da se umikam iz reprezentance,« je zapisal Messi. Odločitev je označil za bolečo, vendar dodal, da čuti, da je prišel pravi trenutek. Poudaril je, da je za argentinski dres vselej dal vse, kar je lahko, zdaj pa je čas, da priložnost dobijo tudi mlajši igralci. 

Dve desetletji v argentinskem dresu

Messi je za člansko reprezentanco debitiral leta 2005. V 207 nastopih je dosegel 125 golov in postal rekorder tako po številu nastopov kot zadetkov. Njegova reprezentančna pot je bila dolgo precej bolj zapletena kot klubska, saj je neuspešno lovil titulo prvaka sveta.

Lionel Messi je postal kralj nogometa, leta 2022 je spisal prelepo zgodbo, ko je postal svetovni prvak. FOTO: Juan Mabromata/AFP
Lionel Messi je postal kralj nogometa, leta 2022 je spisal prelepo zgodbo, ko je postal svetovni prvak. FOTO: Juan Mabromata/AFP

Leta 2021 je osvojil Copa Americo, leto pozneje pa je v Katarju Argentini pomagal do tretjega naslova svetovnega prvaka, kar je bil morda celo njegov največji uspeh v karieri, saj je ta uspeh dolgo lovil. Z reprezentanco je osvojil tudi Copa Americo 2024 in olimpijsko zlato medaljo leta 2008. Messijev odnos z argentinsko reprezentanco se je skozi leta močno spreminjal. Po porazih v finalih in kritikah domače javnosti je leta 2016 celo napovedal reprezentančno slovo, vendar se je pozneje vrnil in spisal zgodovino.

Ostaja na igrišču

Zadnjo tekmo v reprezentanci je končal poklapan. FOTO: Paul Ellis/AFP
Zadnjo tekmo v reprezentanci je končal poklapan. FOTO: Paul Ellis/AFP

Messijeva odločitev ne pomeni konca njegove nogometne kariere. Še naprej bo igral za Inter Miami v ameriški ligi MLS, kjer je tudi dan pred objavo reprezentančnega slovesa blestel s štirimi goli in asistenco pri zmagi s 7:1 proti Montrealu. Argentinska reprezentanca bo morala po njegovem odhodu začeti novo poglavje. Messi pa se bo od nje poslovil kot njen rekorder, svetovni prvak in kapetan, ki je po letih čakanja svojo reprezentančno zgodbo sklenil z najvišjimi možnimi dosežki.

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nogometLionel Messikonec kariereArgentina

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Delov poslovni center

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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