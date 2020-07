Lionel Messi mora ostati v Barceloni

AFP Po odhodu iz Barcelone je Alves (v sredini; levo Gonzalo Higuain, desno Paulo Dybala) igral za Juventus. FOTO: Miguel Medina/AFP

Dani Alves pri svojih 37 letih vztraja z žogo v domači Braziliji.

Hudo mu je bilo, ko je po osmih letih moral oditi iz Barcelone.

Le z Messijem in Neymarjem bo katalonski klub spet na vrhu.



Neymar bo srečen le v Barceloni

REUTERS Nekoč se je v dresu Barcelone boril proti Realovemu Cristianu Ronaldu. FOTO: Juan Medina/Reuters

Nikakor ne preseneča, da se številni privrženci nogometašev Barcelone, bodisi v domači Kataloniji bodisi po vsem svetu, v teh dneh ozirajo po »stari dobrih časih«, ko so modro-rdeči kraljevali nogometni Evropi in si iz tedna v teden pridobivali več privržencev. Zadnji meseci pa so navzlic navzočnosti sijajnega Lea Messija ponujali statično in dolgočasno igro kluba, ki je ostal brez domače ligaške lovorike. Za Katalonski radio je iz brazilske daljave krizo ocenjeval nekdanji as moštvanjegove besede so odmevale tudi v Madridu, saj so ga temeljito citirali tudi pri Marci, uglednem športnem dnevniku.Brazilec je bil med letoma 2008 in 2016 v izbrani družbi udarnih adutov sanjske Barçine zasedbe, lovorike so si sledile kot po tekočem traku, polni Camp Nou je užival iz tedna v teden. Kariero je nato nadaljeval tudi v dveh drugih velikanih romanskega govornega prostora – Juventusu in Paris Saint Germainu –, nazadnje je odigral 20 tekem v tej sezoni v domovini za Sao Paulo.»Življenje brez sanj in ciljev nima pravega pomena. Zato sem tudi pri svojih 37 letih še vedno aktiven na nogometnem igrišču. Dokler bom občutil dušo tekmeca, bom vztrajal, poskusil ga bom premagati in vedno pokazati največ, kar znam,« je sporočil v zanj domala domačo Barcelono.»Tu sem res doživljal posebne občutke. No, tudi tiste slabe, ko sem ga moral zapustiti skozi stranski izhod. Takrat sem bil poškodovan, toda za menoj je bila najboljša sezona. Ne, ni ti vseeno, ko si osem let v klubu, dejansko sem bil v Barceloni že doma, potem pa se grenkoba meša s sladkimi spomini,« je za osrednjo radijsko postajo katalonske metropole sporočil iz domovine, preden je spregovoril o bolečih zadnjih mesecih, možnosti prihoda klubske legendena klop ter seveda velezvezdnikuin rojaku»Ko sem po koncu svoje dobe v tem prestižnem modro-rdečem taboru igral v Torinu in nato Parizu, so se vrstile govorice, češ da si me želijo nazaj v Barcelono, toda na moj naslov ni nihče konkretno potrkal,« je pri priči odgnal vse dvome o možnosti svoje vrnitve in tudi priznal, da mu ni vseeno, ker klubu zdaj primanjkuje prepoznavnost nekdanje nogometne vladavine.Na nasprotni strani pa se je zbudil največji tekmec Real Madrid in v tej nenavadni sezoni koronske krize zasluženo osvojil 34. naslov najboljšega v državi: »Predvsem je bilo to moštvo zelo psihično čvrsto. Bil sem pri Barceloni, vem, kako razmišljajo pri Realu. Včasih si celo mislijo, da so večji, kot je to realno, toda prav zato si črpajo notranjo moč in premagujejo ovire.«Potrdil je, da so mu nekoč iz kraljevega kluba ponujali dvakrat več denarja, kot ga je dobil pri Barceloni, pa se vseeno ni preselil. Podobno naj bi se zdaj godilo tudi Neymarju. »To je edini nogometaš, za katerega sem prepričan, da bi se moral vrniti k modro-rdečim. Vem, želijo si ga pri Realu, toda dejal sem mu že, da bo srečen le, če se bo odločil za klub, pri katerem je že bil. Nogomet je igra enajstih proti enajstim, toda če bo Barcelona imela in Messija in Neymarja, bo najboljša v Španiji in v Evropi,« je prepričan Brazilec, ki kar ni nehal hvaliti argentinskega zvezdnika.»Messi je rojen zmagovalec. On dobro ve, kdaj je moštvo pripravljeno garati, kdaj pa ne. Vedno si želi biti na vrhu in zato potrebuje podporo. Leo je glavna jed, drugi pa smo pri tem kot ustrezne začimbe.«Kot Brazilec je odmahnil z roko ob namigu, če ta klub zavoljo Messija ni že preveč argentinski: »Ne, ne verjamem takšnim namigom. Ta nogometaš predstavlja na najvišji ravni klub, največja napaka Barcelone bi bila, če bi ga spustila drugam.« Obenem pa Alves verjame, da bi bil nekdanji soigralec Xavi Hernandez pravi mož za vročo klop ambicioznega kluba: »On je izvedba 3.0 nove Barcelone. Moštvo ne predstavljata le trener ali enajsterica nogometašev, veliko in nepremagljivo moštvo morajo sestavljati različni dejavniki uspeha.«