Lionel Messi bo čaral naprej

Argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi je na sredini polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki spisal novo nepozabno zgodbo. Z mojstrsko predstavo v prelomnih trenutkih dvoboja in dvema podajama je tehtnico z angleške nagnil na argentinsko stran. Branilci naslova iz Katarja so v polfinalu v Atlanti vse do 85. minute zaostajali po zadetku Anthonyja Gordona, nato pa je Messi odločilno posegel v razplet dvoboja.

Najprej je pripravil izenačujoči gol Enzu Fernandezu, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa je z natančnim predložkom z desne strani kot na pladnju serviral žogo Lautaru Martinezu za zmagoviti gol po strelu z glavo. »To so posebni občutki. Vsi smo vedeli, kako pomembna je ta tekma za Argentino in njene privržence. Tudi sami smo si zelo želeli to zmago,« je po tekmi dejal 39-letni Messi, ki se je z dvema podajama znova prebil na vrh razpredelnice za zlati čevelj.

Messi in Francoz Kylian Mbappe sta doslej na tem mundialu dosegla po osem golov. Zavoljo štirih asistenc je v prednosti Messi, Francoz, ki bo v soboto bržkone igral na tekmi za tretje mesto proti Angliji v Miamiju, pa je v dosedanjem delu prvenstva zbral tri podaje. Messi je z 21 goli tudi najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, Mbappe mu sledi z golom zaostanka.

Tretji finale v karieri

Messi bo na nedeljskem obračunu na stadionu MetLife v East Rutherfordu nastopil v drugem zaporednem in skupno tretjem finalu na svetovnih prvenstvih, Argentina pa bo skušala postati prva reprezentanca po Braziliji leta 1962, ki bi ubranila naslov. Argentinec je obenem postal šele drugi nogometaš v zgodovini, ki bo zaigral v treh finalih svetovnega prvenstva. Prvič je zaigral v Braziliji 2014, drugič v Katarju 2024, tretjič pa bo v nedeljo proti Španiji. Pred njim je to uspelo le Brazilcu Cafuju v letih 1994, 1998 in 2002.

»Izjemen občutek je igrati v dveh zaporednih finalih. To je nekaj, o čemer lahko le sanjaš. Ko je bilo najtežje, nismo izgubili vere. To je značaj te ekipe,« je poudaril Messi, ki je s 33 tekmami na šestih svetovnih prvenstvih postavil nov rekord po številu odigranih tekem na mundialih. Tudi angleški kapetan Harry Kane je priznal, da so igrali proti velikanu nogometa. »Z razlogom velja za enega izmed najboljših nogometašev v zgodovini,« je dejal.