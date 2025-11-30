Lionel Messi postavil nov rekord, Slovenec pa brez finala in minut

Lionel Messi je v svoji drugi polni sezoni v ZDA popeljal Inter Miami v veliki finale» Major League Soccer« (MLS). Floridčani so s 5:1 ugnali New York City, pri katerem slovenski nogometaš Mitja Ilenič ni dobil priložnosti za igro. Osemintridesetletni Messi je s 405. asistenco na lestvici najboljših prehitel slvanega Madžara Ferenca Puskaka in je zdaj sam na vrhu. Toda osrednji junbak je bil strelec treh golov, od španske Celte Vigo posojeni argentinec Tadeo Allende. Domača strelca sta bila še še en Argentinec Mateo Silvetti in Venezuelec Telasco Segovia. Za goste je edini gol zabil Justin Haak.

Trner Miamija Javier Mascherano, dolgoletni soigralec Messija pri Barceloni in v argentinski reprezentanci,ni mogel mimo Messijevega vpliva..

»Lionel nas je navadil na izjemne predstave. On je izjemen, podobnega na nogometnih igriščih ne bomo več videli. Morda smo presenečeni, ker se ni vpisal med strelce, ampak usmeril nas je na pravo pot s podajo za tretji gol. Podajo, ki jo lahko vidi le on,« je Messijev prispevek opisal Mascherano.

V finalu se bo Miami v soboto doma pomeril proti Vancouvru, ki je v gosteh premagal San Diego s 3:1.

Za Kanadčane, za katere igra nekdanji Bayernov zvezdnik Thomas Müller, je dva gola v prvem polčasu dosegel Brian White, enega pa so si Kalifornijci zabili še sami. V drugem polčasu je Hirving Lozano le omilil poraz domače ekipe.

Miami in Vancouver sta stara znanca te sezone. V polfinalu ameriške in srednjeameriške različice lige prvakov je bil aprila v polfinalu s skupnim izidom 5:1 boljši Vancouver, ki je nato v finalu izgubil proti mehiškemu Cruz Azulu.

Za obe ekipi bo to prvi finale lige MLS, največkrat doslej je slavil Los Angeles Galaxy (10), po pet naslovov pa imata še DC United in New England.