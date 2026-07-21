Lionel Messi prejel največ novinarskih točk

Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Yamal na petem mestu.

Argentinski virtuoz se je na vrh lestvice zavihtel s 1179 točkami, Mbappe jih je zbral 717, Bellingham pa 470.

Devetintridesetletni Messi je na svetovno prvenstvo prispel kot eden od treh igralcev, ki so z nastopom na šestem mundialu spisali zgodovino. Čeprav je bil do drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka oddaljen le zmago, je na poti do finala svet še enkrat več očaral s svojimi sposobnostmi, so zapisali pri AIPS.

Messi je prvenstvo končal kot igralec z drugim največjim številom golov v zgodovini svetovnih prvenstev - ima jih 21, Mbappe pa 22. Prav tako v rokah drži rekord za največ podaj na prvenstvih (12).

Mbappe je medtem s Francijo igral v tretjem zaporednem polfinalu svetovnega prvenstva. Na letošnjem je dosegel deset golov in s skupno 22 podrl strelski rekord svetovnih prvenstev ter postal prvi igralec, ki je dvakrat osvojil nagrado za najboljšega strelca turnirja. S tem je po navedbah AIPS utrdil svoje mesto med najboljšimi napadalci v zgodovini.

Bellingham medtem po mnenju ankete AIPS velja za enega najboljših vezistov na svetu. Junak angleške reprezentance je dosegel sedem golov, največ med vezisti, in svojo državo popeljal do tretjega mesta. Z dvema goloma proti Mehiki v osmini finala in proti Norveški v četrtfinalu je postal prvi nogometaš po Argentincu Diegu Maradoni leta 1986, ki je dosegel po dva gola v zaporednih izločilnih tekmah.

Športni novinarji so pri glasovanju izbirali tri najboljše, točkovali so jih s po pet, tri oziroma eno točko.

Do desetega mesta so se zvrstili še Erling Haaland (Norveška), Lamine Yamal (Španija), Rodri (Španija), Vozinha (Zelenortski otoki), Harry Kane (Anglija), Mikel Oyarzabal (Španija) in Michael Olise (Francija).