Lionel Messi prejel v Parizu zgodovinsko šesto zlato žogo

Nekoč s tremi brati, danes z družino

»Deset let je od tega, odkar sem prvič osvojil to nagrado. Spomnim se, da sem prišel v Pariz s tremi brati. Takrat sem bil star 22 let in si nikakor nisem predstavljal, kaj doživljam. Po desetih letih pa imam šesto zlato žogo. In to v drugačnem času, zelo posebnem v zasebnem življenju, saj sem poročen imam tri otroke. Zavedam se svojih let, toda upam, da imam še nekaj takšnih let pred sabo, v katerih želim uživati v nogometu,« je dejal Lionel Messi.

Lionel Messi je prišel na gala prireditev v Pariz v družbi soproge Antonelle Roccuzzo in sinov Thiaga and Matea. FOTO: AFP

Lionel Messi in njegovih šest zlatih žog. FOTO: Reuters

je pričakovano postal najboljši nogometaš na svetu za leto 2019 po mnenju francoske revije France Football. Magazin, ki od leta 1956 podeljuje nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša posameznega leta, je okronal za kralja argentinskega velemojstra pri Barceloni, ki je tako postal prvi na svetu s šestimi individualnimi lovorikami. Doslej si je delil vrh s: Messi je bil najboljši v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015, Ronaldo v letih 2008, 2013, 2014, 2016 in 2017. Novemu/staremu nogometnemu kralju je izročil prestižen pokal lanski dobitnikPoleg laskave nagrade in 7,2 kg težkega kipa so letos pri reviji France Football premierno podelili še nekaj nagrad, tudi tisto v kategoriji za najboljšega vratarja, imenovano trofeja Jašin po nekdanjem ruskem asu Levu Jašinu. Med nominiranci sta bila tudi(Atletico Madrid) in(Inter), toda vrstni red je bil naslednji: 1.(Liverpool), 2.(Barcelona), 3.(ManCity).