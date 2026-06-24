Vse najboljše, vaše nogometno veličanstvo

Če ne bi bil Lionel Messi tako čudovito poseben na igrišču, bi bil precej dolgočasen za novodobne medije, ki hrepenijo po »klikabilnih zgodbah«. Z Antonelo Roccuzzo sta se spoznala v otroških letih v domačem Rosariu. Par sta postala leta 2009, poročila sta se leta 2017 in imata tri sinove: Thiaga, Matea in Cira.

Messi, eno osrednjih imen SP v nogometu in od ponedeljka najboljši strelec, je družinski človek. Nobenih škandalov, ljubezenskih afer, obtožb o nadlegovanju, razbijanja lokalov; še pri prehitri vožnji ga niso zasačili. Edini madež je bilo izogibanje davkom v Španiji med letoma 2007 in 2009, vendar jo je odnesel s plačilom globe in pogojno kaznijo. No, ta »nezanimivi« Messi danes praznuje 39. rojstni dan ...