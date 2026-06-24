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Vse najboljše, vaše nogometno veličanstvo

Lionel Messi, argentinski kapetan in najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev je dopolnil 39 let. To je njegov šesti nastop na SP, na vseh je zadel.
Lionel Messi je kralj strelcev na svetovnih prvenstvih. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
Galerija
Lionel Messi je kralj strelcev na svetovnih prvenstvih. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
Peter Zalokar
24. 6. 2026 | 05:00
6:17
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Če ne bi bil Lionel Messi tako čudovito poseben na igrišču, bi bil precej dolgočasen za novodobne medije, ki hrepenijo po »klikabilnih zgodbah«. Z Antonelo Roccuzzo sta se spoznala v otroških letih v domačem Rosariu. Par sta postala leta 2009, poročila sta se leta 2017 in imata tri sinove: Thiaga, Matea in Cira.

Messi, eno osrednjih imen SP v nogometu in od ponedeljka najboljši strelec, je družinski človek. Nobenih škandalov, ljubezenskih afer, obtožb o nadlegovanju, razbijanja lokalov; še pri prehitri vožnji ga niso zasačili. Edini madež je bilo izogibanje davkom v Španiji med letoma 2007 in 2009, vendar jo je odnesel s plačilom globe in pogojno kaznijo. No, ta »nezanimivi« Messi danes praznuje 39. rojstni dan ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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